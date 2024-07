Finançament i dèficit singulars

Una vegada més, el tema del finançament català continua essent objecte de discussions i de picabaralles polítiques de tota mena. El resum de la qüestió sempre és el mateix: Catalunya aporta a l’Estat molt més del que l’Estat li retorna en forma de serveis o inversions, tal com ja s’ha comentat i documentat moltes vegades. En les darreres setmanes se n’ha tornat a parlar a causa del rebuig que ha rebut la petició d’arribar a pactar una mena de «concert econòmic» entre la Generalitat i l’Estat, fent servir el nom amb què habitualment s’esmenta la relació econòmica especial que hi ha entre l’Estat i el País Basc o Navarra, una possibilitat que semblava que seria factible si el capdavanter del PSC Salvador Illa, que va ser qui va tenir més vots en les darreres eleccions catalanes -tot i que força lluny d’aconseguir la majoria absoluta- accedís a la presidència de la Generalitat. Però a la pràctica la situació ha quedat bloquejada per un fet insòlit: un cop constituït el nou parlament català sorgit de les eleccions del mes de maig, no es va presentar cap candidat que aspirés a la presidència de la Generalitat, perquè ja era evident que amb la fragmentació política amb què es va acabar constituint el parlament, no era possible d’aconseguir una majoria suficient per poder nomenar aquest càrrec fonamental. No seria gens estrany, doncs, que a la tardor s’haguessin de convocar noves eleccions catalanes per desbloquejar la situació.

Un altre aspecte de les relacions econòmiques entre Catalunya i l’Estat que aquests darrers dies també ha sigut polèmic és el plantejament d’allò que ha estat denominat un «finançament singular» per a Catalunya, reivindicat especialment per ERC, però igualment, també, per tot l’independentisme. Un finançament singular que té tota la seva justificació en una altra singularitat, en aquest cas especialment negativa: el creixent dèficit fiscal, que segons les darreres dades conegudes, va arribar el 2021 a gairebé els 22.000 milions d’euros. O sigui, per tal que el concepte quedi clar una vegada més: l’any 2021, la diferència entre allò que l’Estat va ingressar procedent de Catalunya i allò que hi va invertir realment, va arribar gairebé als 22.000 milions d’euros. Una diferència inacceptable i injustificable. És a partir de dades com aquesta que la reivindicació d’un autèntic «concert econòmic» entre Catalunya i l’Estat adquireix tot el seu significat. Tenint en compte les xifres anteriors sorprèn la contundència amb què determinats polítics espanyols -especialment els de la dreta, però també alguns de l’esquerra- rebutgen la proposta d’un «finançament singular» per Catalunya, però, en canvi, accepten tranquil·lament que es vagi mantenint la sagnia d’un dèficit fiscal també ben singular i creixent, que de cap manera no es plantegen pas d’eliminar.

Més enllà de la política i de les discussions sobre el finançament, el temps atmosfèric va seguint el seu curs. I com passa habitualment a mig juliol, tot de cop ha arribat la calor intensa, que ens anuncia que ja som en plena temporada d’estiu. La pluja ha tornat a reduir-se i de moment no se’n preveu pas gaire. Si aquesta situació segueix, aviat sentirem altre cop a parlar de sequera, quan encara no s’ha superat pas del tot l’anterior, tal com hauran comprovat els que hagin pogut observar el nivell del pantà de la Baells aquests darrers dies.