Maria Engràcia i Francisqueta Dolla són les noies de Cal Timó de Puig-reig, una casa de llarga tradició els membres de la qual formen part de la història d’aquest poble.

Els Dolla van instal·lar-se a Puig-reig el 1878; el 1892 Ramon Dolla Canal ja era alcalde de Puig-reig, casat amb Margarida Xixons Obradors i pare de Joan, nascut el 1871. El renom, Cal Timó, ve de la casa que va deixar a Sisquer, una parròquia de Guixers. Als 23 anys, el Joan es va casar amb Maria Codina Rosell, de Sallent, filla de Francisco Codina Tornamira, comerciant d’Olost i Francisca Rosell Ribalta de Castellfollit de Riubregós. D’aquest matrimoni van néixer una colla de fills: Francisca (1898) casada amb Pere Grifol Nonell, majordom d’una fàbrica de Sallent, Josefa (1909), Maria (1914) que va treballar de sastressa a Cal Coma; Josep (1920); i l’hereu, Ramon (1900) que va seguir l’ofici de l’avi i del pare, fent de paleta.

Ramon va treballar , juntament amb altres paletes del poble fent gran aquest poble, allargant el carrer Llobregat i el carrer Major construint cases de pisos que venia a emprenedors que s’instal·laven a Puig-reig per obrir negocis de tota mena. Quan l’obra requeria moltes mans, com per exemple la xarxa de clavegueram, la conducció d’aigües, o l’escola Alfred Mata, també feien tractes amb el Ramon Jou conegut com el Triquetes I Emili Serra de Cal Saleta, per poder fer front als encàrrecs.

L’any 1929 Ramon Dolla es va casar amb Maria Capelles Casals i d’aquest matrimoni van néixer M. Engràcia (1932) i Francisca (1936), les noies de Cal Timó. Dues dones excepcionals, per la seva extraordinària memòria i per la vitalitat i l’alegria de viure que encomanen.

Aquesta setmana he gaudit i après escoltant-les parlar de la seva família, de la seva vida, de com ha canviat el poble, i de com se l’estimen... Admirable la seva relació de germanes, el seu relat positiu de la vida – malgrat els mals de cap de tota mena que han patit – i de les relacions amb veïns, parents, coneguts, i amb el patrimoni festiu del poble. La seva vinculació amb la festa de La Corrida i amb Periques és gran.

Amb la Maria Gracia, de 92 anys, i la Francisqueta, de 88 anys, acompanyades per la Cinta – filla i neboda – i d’un pilot de fotografies familiars, hem repassat una part de la història dels últims cent anys de Puig-reig i de la família de Cal Timó. Hem parlat el tren, del treball a la fàbrica, de la botiga, de cosir, de l’escola, de les festes...

Una lliçó d’història oral des de la vivència i la mirada femenina de dues dones valentes, treballadores i vitals.

Un autèntic privilegi.