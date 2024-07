El motor de la construcció accelera

El Col·legi d’Arquitectes torna a tenir un bon ritme de visats, requeriment obligatori perquè la feina dels seus socis puguin executar-se. Per tant, un registre molt vàlid a l’hora de veure quina és l’activitat constructiva d’una ciutat o regió. És un nou signe del bon comportament que està tenint l’economia en aquests moments. Els brots verds després de la greu crisi econòmica mundial iniciada els anys 2007 i 2008 ens havien arribat els mesos abans de la pandèmia, per el virus Covid-19 ens va aturar de cop. Una pausa, llarga i per alguns molt dura, però una pausa que un cop ha tornat a tenir premut el play està recuperant inversions i iniciatives empresarials.

La construcció, al Bages, i al conjunt de la Catalunya central, remunta. Les xifres per metres de sòl construït han augmentat de manera considerable, però allà on hi ha una variació més gran és, justament, en la construcció d’habitatge (en el primer semestre ha estat un 46% més alta que en el mateix període del 2023). Fer més edificis i més pisos no vol dir resoldre tots els problemes que tenim a nivell econòmic i social, però sense cap mena de dubte és una de les notícies positives per poder revertir situacions complicades. La construcció és un motor econòmic, reimpulsor, també, d’altres indústries i un gran sector d’ocupació, que hauria d’atendre, com gairebé tota la indústria, millors condicions salarials.