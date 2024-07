Planes teatralitzat

Amb 97 anys, la balsarenyenca és la cara de l’anunci del Departament de Salut per la prevenció de la calor. Després de saltar a la fama al sortir a la sèrie Històries de la Primària, Sallés, que va treballar més de mig segle com a infermera, dona exemple davant les altes temperatures amb l’eslògan «més llesta que la calor».

El govern d’aquest municipi ha creat una particular exposició dedicada al món de les abelles. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, inaugura aquesta tarda «Apiària, l’alberg de les abelles», que es podrà veure a la Casa Gran del Miracle

Aplaudiments per a «Planes (del turisme literari al periodisme compromès)» un muntatge creat per l’escriptor Llorenç Capdevila a partir de textos del periodista Josep Maria Planes, que es va estrenar dijous. Una obra dirigida per Fina Tapias i interpretada per la Companyia Els Carlins.