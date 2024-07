De Rocafonda a Gibraltar passant per Berga

Diumenge Espanya va guanyar l’Eurocopa. La saturació informativa dels dies següents ha estat insuportable. Els jugadors, uns joves i alguns adolescents, han mostrat a la televisió la seva baixa tolerància a l’alcohol i la poca base humanística de la majoria. S’ha passat de la crònica esportiva quasi pura amb tufs polítics (a favor o en contra) a una explosió de patriotismes de baix to. M’agrada el futbol. Anava a dir com Camus o Galeano. Els cito només com a defensa davant els detractors: interessar-se per aquest espectacle esportiu no és només hàbit d’idiotes o delinqüents.

Els guanyadors van fer un joc espectacular i eficient. Però les visions sectàries han vingut per totes bandes. «No miraré ni un partit d’aquests colonitzadors» deien nacionalistes catalans. «Un equip amb immigrants de color no és Espanya» o «Gibraltar espanyol» cridaven a Madrid després de guanyar a Anglaterra. La selecció, totes de fet, són un artefacte polític. Projecten els interessos i els colors d’un país. Hi ha banderes dels estats (o nacions) per tot arreu i sonen els himnes. Parracs de colors i músiques de tipus militar adquireixen una transcendència suprareligiosa.

Després del partit final, més enllà del gamberrisme habitual en aquesta mena de celebracions, tenen entre mans un producte molt atractiu pels joves, sobretot pels més hedonistes. Nico Williams i Lamine Yamal, joves i rutilants, han emergit amb gran força. Despreocupats i sense saber ben bé la transcendència mediàtica que els hi espera han pujat a una mena d’Olimp d’èxit, popularitat i diners. Mentre guanyin són una oferta imbatible.

Marc Bernal és un jugador de Berga. Coetani de Lamine, forma part destacada del grup de joves promeses incorporats als entrenaments del primer equip amb el nou entrenador alemany. Anirà segur amb tot el grup cap als Estats Units per passar una mena de càsting. És esquerrà i mesura 1,88 cm, un centímetre menys que Sergi Busquets. Juga al mateix lloc. A la selecció que li pertocarà algun dia ocupa la seva posició Rodrigo del Manchester City. Acaba de renovar i si un altre equip el vol haurà de posar 20 milions d’euros a la taula. Per un noi menor d’edat. Tots els experts el presenten com un candidat clar a integrar-se a l’elit de l’esport més seguit a tot el món. Seria un gran èxit, un orgull per a ell, per la seva família i ben segur per Berga. La ciutat serà citada a cada retransmissió tal com encara es fa amb Santpedor i Josep Guardiola. Glòria col·lectiva pel Barça. Fins a ser cridat per jugar a l’equip nacional i passi allò de sempre. A Madrid diran que ho mereix més algú altre del Real Madrid i per aquí sortiran amb allò de «què fa un berguedà a La Roja». Compte amb els entorns (Cruyff dixit) i molts èxits Marc!