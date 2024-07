Variacions sobre la síndria, xíndria o meló d’Alger

Treballadors agafant síndries d’un camp. / Andreea Vornicu

Temps de síndries. O xíndries, melons d’aigua, melons de moro, melons d’Alger, melons roigs, que d’aquestes altres maneres es pot dir la fruita gran de pell verda i polpa vermella, aquosa i (se suposa que) dolça. Això del meló d’aigua és valencià, però el cas és que en anglès el meló és melon i la síndria, watermelon. La dita antiga proclama que un bon tall de síndria rendeix tres aprofitaments: «te’l menges, te’l beus i t’hi rentes la cara». Això és quan t’hi llances pel mig com si fos una harmònica a punt de fer música. La manera polida d’atacar-lo és fer-ne bocins amb el ganivet. Llavors hi ha la qüestió de les llavors, quan en presenten: hi ha qui les escup i hi ha qui se les empassa amb l’argument que agiliten el trànsit intestinal. Vaja, que empenyen cap avall. Un altre afer polèmic és la temperatura. Com tot aliment dolç, el fred n’afecta el gust, però se suposa que ens la mengem per refrescar-nos i no la volem calenta. En altre temps hi havia cases amb pou al pati, i el truc consistia en submergir-la amb l’ajuda d’una galleda per obtenir el punt ideal. Avui que no hi ha pous, podem continuar fent servir la galleda amb aigua de l’aixeta, si no raja massa tèbia. La síndria també és genial per dur a la cistella d’anar a la platja, amb les ampolles de mig litre d’aigua i els filets de pit de pollastre arrebossat. I els tàpers d’amanida o ensaladilla. Una d’aquestes neveretes portàtils pot ser de molta ajuda. Temps era temps havia vist famílies que s’enduien el porró, i ben asseguts a les tovalloles hi bevien xampany de pobre: vi amb gasosa. Llavors el vi era una beguda quotidiana i no una religió que persegueix les pràctiques herètiques. Avui serien empaitats per l’assemblea de denominacions d’origen i per les ordenances municipals que ho prohibeixen tot a la platja: consumir alcohol, utilitzar estris de vidre que es poden trencar, i fer pícnic, simplement. Si vols menjar i beure ves a la terrassa o al xiringuito, que per això paguen impostos i es treballen les concessions. Doncs si no us deixen a la platja, ho feu a casa. Convideu parents i amics i llesqueu una síndria com a promesa compartida de germanor i bon rotllo. Per consumir-la sols, proveu de fer-ne un gaspatxo amb tomàquets ben madurs.

Monistrol no és a Birmània

Han trobat una serp pitó de Birmània en una llar de Monistrol de Montserrat. La pobre. Tant bé que estaria en un aiguamoll o dalt d’un arbre. O ballant per a un flautista de l’Índia. El vídeo mostra els agents del Seprona agafant tranquil·lament una bèstia que pot arribar als cinc metres. No és verinosa; s’enrotlla al voltant de les víctimes i les asfixia abans d’ingerir-les senceres i pair-les durant una setmana. Representa que els humans som massa grossos per a ella, però no voldria trobar-me’n cap a les alzines de can Font. I si va molt endarrerida de gana?

La resistència del PTV

Avui Manresa celebrarà la dedicació d’una rotonda al PTV. Una rèplica en materials moderns, a tall de monument en color de bronze, s’alçarà el mig de la cruïlla. Segons recordava dimecres aquest diari, el microcotxe manresà dels Perramon, Tachó i Vila va fabricar-se entre 1956 i 1963 i va desaparèixer per la irrupció massiva del Seat 600. Però buscant dades per a un altre apunt he vist que el 600 es va començar a fabricar l’any 1957. És a dir, que el PTV va aconseguir resistir ben bé sis anys a l’ofensiva conjunta de la tecnologia italiana i la política industrial del règim. Mereix ser celebrat.

Piu-piu amb la primera llum

Segur que la família de l’ocell engabiat que refila al balcó dorm a l’altre extrem del pis i per això el seu cant poderós i infatigable no els desperta a les sis de la matinada.

La llebre incendiària

Passen els anys i els grans misteris continuen sense resoldre’s. Un exemple. Quan era petit, a l’època dels primers Seat 600, cantàvem una cançoneta infantil que deia: «Conillets amagar amagar, que la llebre és a caçar. Caça de nit, caça de dia, cala foc a la masia, cala foc al forn. Conillets, quantes hores són?». He estudiat, he treballat, m’he jubilat, i encara és hora que algú m’expliqui quin interès tenia la llebre per incendiar la masia i el forn. Potser tenia por de passar de caçadora a caçada, i que un masover l’enfornés en una cassola?

Escalfar per refredar

L’aire condicionat refreda l’interior de les cases i escalfa l’exterior. Un gran nombre d’intercanviadors de calor funcionant simultàniament fan pujar la temperatura de la ciutat, i això fa que els usuaris augmentin la potència de l’aparell, el qual, en correspondència, encara exhala més baf ardent cap enfora. És una mena d’escalada tèrmica sense més límit que la intensitat màxima dels artefactes, i té les seves víctimes: la gent que va pel carrer, o hi treballa, o la que no es pot permetre una factura d’esglai. I un clar beneficiari: les companyies elèctriques. Per cert: quines garanties tenim que els kilowatts consumits per refredar-nos no procedeixen d’una central elèctrica de les que contribueixen a l’escalfament global?