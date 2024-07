Veniu i reposeu

La lectura evangèlica d’aquest diumenge ens narra la tornada dels apòstols, que havien estat enviats, de dos en dos, a predicar a la gent que es convertissin, amb poder sobre els esperits malignes, i sense prendre res pel camí, ni pa, ni sarró, ni diners. Predicaven a la gent, treien molts dimonis i ungien amb oli molts malalts que es posaven bons, ens diu l’evangelista.

Tornats de la missió, es reuniren amb Jesús i li parlaren de tot el que havien fet i ensenyat. Han viscut una experiència nova que necessiten compartir amb el mestre; en silenci i amb soledat. Fer un moment de repòs, i fer de la seva experiència pregària i reflexió.

I sí, el Senyor els invita a reposar i tria un lloc despoblat a on se n’anaren tots sols amb la barca. En la societat actual, on el ritme de vida és frenètic i constantment som bombardejats per molts estímuls i obligacions, aprendre a descansar i desconnectar s’ha convertit en una necessitat imperativa per al benestar físic i emocional. I n’hem d’aprendre. Jesús recomanava als seus deixebles: «Veniu ara vosaltres sols en un lloc despoblat i reposeu una mica».

I si bé la vida humana i la vida cristiana demanen uns temps de silenci, de reflexió, d’oració, no n’és aquest el fi primordial. Molta gent anava i venia i no els deixava temps ni de menjar, ens relata Marc en el seu evangeli; d’aquesta manera el relat evangèlic ens torna a posar en la missió de la figura central de Jesús, qui, des de l’inici del seu ministeri públic hem vist, pels pobles i camins de la Galilea, anunciant la bona nova de Déu; cridant els primers deixebles; guarint de mals, de pors i d’incomprensions, però rebutjat en el seu poble; ensenyant en paràboles, seguit de multituds, però sent incomprès de les autoritats religioses, dels seus veïns, de la seva família i dels mateixos deixebles que no l’entenen.

Quan desembarquen en el lloc que havia de ser el lloc del repòs, veié una gran gentada i se’n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor. I Jesús, l’únic i veritable pastor, el que ens fa descansar, ens mena al repòs i ens guia per camins segurs, en paraules del salm, es posà a instruir-los llargament. És la seva missió, la missió que ens ha confiat, d’anunciar i de fer present en paraules i en obres l’arribada del Regne de Déu: regne de veritat i de vida, regne de santedat i de gràcia, regne de justícia, d’amor i de pau.