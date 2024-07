Viure a Sant Joan

Quan vaig llegir que la policia local de Sant Joan de Vilatorrada havia hagut de tancar durant quatre dies per un problema de falta de personal, vaig pensar que s’haurien pogut estalviar de dir-ho. Sant Joan em sembla un poble tan tranquil que vaig suposar que, per estar quatre dies sense policia, ja seria mala sort que algú la trobés a faltar. Després, parlant-ne amb gent que hi viu, vaig saber que sota aquella percepció de calma hi ha més conflictes dels que sembla i que la policia té bastanta més feina de la que jo em pensava. Per conèixer un poble o una ciutat s’ha de ser d’allà, i de la mateixa manera que Sant Joan no és tan tranquil com creia, també té problemes i mancances que a ulls d’un de fora costen més de veure. I, no obstant això, penso que ha de ser un bon lloc per viure.

Des d’un punt de vista merament físic, Sant Joan no val res, siguem francs. És un poble amb un paisatge urbà que no té gens de gràcia i sense una sola imatge digna d’una postal. Però és endreçat i agradable, i té molta més vida que molts altres que van ser més afortunats amb el patrimoni històric que els va tocar en herència. Amb ells Sant Joan no pot competir en imatge, però pot competir en caràcter. En realitat és el que m’agrada de Sant Joan, el seu caràcter. I en aquest sentit, sí que ser de fora et dona l’avantatge d’una perspectiva que aquells que hi viuen potser no la tenen.

Al contrari del que podria pensar-se, Manresa, «la capital», (80.000 habitants), és subsidiària de Sant Joan (11.000) en unes quantes coses. La primera els seus bars de tapes, els més clàssics i els més nous, que cada setmana atrauen centenars de manresans, entre els quals em compto, que ens desplacem allà buscant una oferta i un ambient que mai defrauda. I quan ve l’estiu, la seva piscina municipal, amb unes instal·lacions que moltes famílies de Manresa envegen. Però fora d’aquests dos atractius tan coneguts, Sant Joan, en relació amb el seu nombre d’habitants, té una vida cultural, esportiva, comercial i associativa que no es pot comparar amb la de moltíssims altres municipis de les seves dimensions. És una cosa que vaig poder comprovar donant una ullada al programa de la seva festa major, sorprès per la quantitat, la qualitat i la diversitat d’actes que s’hi anunciaven.

Sant Joan són les tapes i la piscina, però també és Can Gallifa, la biblioteca, l’escola d’adults, la societat La verbena, els seus clubs esportius, les seves associacions i totes les seves activitats. Sant Joan és els Gog i Magog, la Celeste Alías, l’Antonio el Remendao, el Joan i el Sergi García Borjas, El Quinto Carajillo, la seva força rumbera, el seu caliu popular. Un pilot de coses que molts manresans estimem com si fóssim d’allà i que ens el fan sentir un municipi agermanat, sense necessitat de cap declaració.