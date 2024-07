Fa pocs dies la Consellera Natàlia Mas Guix ha presentat a Madrid la proposta catalana pel finançament. Ha defensat que la proposta de Catalunya per recaptar tots els impostos és plenament legal i no suposa un perjudici per a cap territori. Sempre toca anar a la defensiva, preventivament, sabent que els barons del PSOE i del PP sempre et penjaran la llufa de privilegiats. Una altra veritat anunciada per la Consellera i dita amb molta prudència és que aquesta proposta es podria concretar si l’Estat s’aprimés lleument. I quan diu lleument ho fa per les resistències numantines de la base social funcionarial dels aparells centrals de l’estat a perdre poder. Aquesta base ni tan sols accepta canvis de localització de seus, tal com va passar amb la proposta de trasllat a Barcelona de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions que va ser titllada d’exili a l’estranger, sense manies.

La consellera en el plenari del Consell de Política Fiscal i Financera va exposar les línies bàsiques del sistema de finançament: «una proposta basada en la plena responsabilitat fiscal i en la recaptació el 100% dels impostos generats a Catalunya». Va remarcar que la proposta era «raonable i assumible per part l’Estat», ja que, tot i que en els darrers deu anys les competències del Govern central no han augmentat, «els seus ingressos han crescut un 90%, mentre que els de les C.A.omés ho han fet un 41%». O sigui que l’Estat ha acaparat 112.000 M€ que correspondrien al conjunt de territoris. M’agradaria conèixer les dades acumulades des del 1980 ( o des del moment on es van generalitzar a les C.A les competències en serveis) on trobaríem una aparent paradoxa: en els àmbits on l’estat havia delegat les competències, l’estructura central dels respectius ministeris no parava de créixer.

Un estat amb concepció federalitzant té tres vies per solucionar el finançament territorial. La primera, obligatòria, és que l’estat s’ha d’aprimar tant com calgui i progressivament en aquelles àrees que s’han traspassat als governs territorials. La segona, opcional a l’estil alemany, és que qui més recapta, compensa als demés, però reté sempre per sobre de la mitjana i proporcionalment a la recaptació; i que qui menys recapta, rep una compensació dels primers però que mai el situa a la mitjana dels recursos per territori; i molt menys per sobre de la mitjana, com passa a Espanya. La tercera via opcional és la canadenca, on tothom es queda amb els recursos que recapta i és l’Estat, a compte seu, que compensa els territoris que recapten menys fent-los acostar a la mitjana.

La consellera va subratllar que era possible la convivència de diferents sistemes de finançament. Perquè de fet ja és així i ha estat així, quan al marge del cas basc i navarrès, les altres autonomies reben per criteris diferenciats que fa que ningú es talli pel mateix raser. Per tant, sempre he dit que el concepte singular no sé si és el més adequat per definir el que es demana. Crec que dins de totes les singularitats que ja hi ha establertes sobre l’aparent règim comú, el que cal és acabar amb la singularitat de catalans, valencians i balears, en quant a model injust de finançament i de dèficit fiscal estructural. Perquè l’actual model de singularitat generalitzada i injusta pels Països Catalans (i per Múrcia) es basa, com va dir Mas Guix, en «l’arbitrarietat i l’opacitat» de l’actual model de finançament. I va recordar que, en els darrers 40 anys, «Catalunya s’ha implicat en les sis negociacions de model de finançament que hi ha hagut i en totes elles el resultat ha sigut molt negatiu per a Catalunya». Pel que fa a la suposada il·legalitat de la proposta catalana, la Generalitat esgrimeix que el Tribunal Constitucional ha sentenciat el caràcter obert de la Constitució que no predetermina quin ha de ser el sistema de finançament autonòmic, sinó que l’Estat és l’únic constitucionalment habilitat per establir un sistema o l’altre. O sigui que la Constitució no obliga a un finançament autonòmic únic i igual per a totes les comunitats autònomes.

Com era d’esperar, l’oposició a les propostes de Catalunya conciten l’adhesió de l’espanyolisme de dretes i d’esquerres que esgrimeix, com sempre, que no té cabuda en la Constitució: les comunitats que governa el PP (13 de 17) i també Castella-la Manxa, amb García-Page, però fins fa quatre dies Lambán a l’Aragó i Fernández Vara a Extremadura. No accepten un model on es recaptin tots els impostos que es generen a Catalunya i que es faci una aportació a la caixa comuna, d’acord amb uns criteris que s’haurien de negociar entre el govern espanyol i la Generalitat. Es tracta, al capdavall, d’un plantejament molt semblant al que ja incloïa el projecte d’Estatut del 2005, abans de la retallada de Mas-ZP.

El representant de la Comunitat de Madrid va afirmar que el finançament singular era un «cupo» que no té cabuda a la Constitució i que costarà «entre 300 i 1.500 milions als madrilenys». I ho diu Madrid que té un «cuponàs» amb la sobre dotació de recursos procedents dels equipaments de les estructures centrals de l’Estat.