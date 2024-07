Dels mercats a les trinxeres

El Partit Comunista de la Xina s’ha reunit aquesta setmana en el plenari del Comitè Central, un esdeveniment que marca la política econòmica del país per als propers anys, celebrat en un moment d’incertesa econòmica i de reforçament de la candidatura de Donald Trump als EUA causat per l’intent d’atemptat. Després de molts anys prioritzant la inversió com a únic motor econòmic de creixement, la Xina té ara clar que el consum domèstic és clau per estimular la demanda interna. L’enduriment, per part dels EUA, de les prohibicions de productes xinesos dificulta el creixement d’aquest país i alimenta la creixent hostilitat sinoamericana. El possible retorn de Trump a la presidència agreujaria aquesta dinàmica. També la inversió directa de negocis estrangers a la Xina està en la xifra més baixa dels darrers 30 anys a causa de la desacceleració econòmica, una nova llei antiespionatge i les investigacions a consultores estrangeres que van generar inquietud entre inversors potencials.

La rivalitat entre els EUA i la Xina té semblances amb les que, ara fa un segle, varen mantenir Gran Bretanya i Alemanya i que acabaren en l’esclat de la Primera Guerra Mundial. Els alemanys consideraven els britànics uns imperialistes espoliadors de les riqueses de mig món, i els britànics caricaturitzaven els alemanys com autoritaris i amb afany d’expansió en el continent. Com Alemanya i Gran Bretanya abans de la Primera Guerra Mundial, la Xina i els EUA semblen estar immersos en una espiral viciosa, que pot acabar en un desastre per als dos països i per al món en general. Pequín i Washington havien estat aliats durant la Guerra Freda, ja que tots dos temien el poder de la Unió Soviètica. Però el col·lapse de la URSS va canviar la situació. La Xina es va posicionar com a segona potència en un món unipolar on els EUA podien desplegar el seu poder gairebé a voluntat.

El miracle econòmic xinès iniciat per Deng Xiaoping al permetre la propietat privada, va despertar el gegant asiàtic del malson comunista. El 1995, el PIB de la Xina suposava el 10% del PIB dels EUA. Ara és el 75%. El 1995, els EUA produïen el 25% de les manufactures mundials i la Xina menys del 5%. Ara la Xina produeix el 30% i els EUA només el 17%. Tanmateix, la Xina hauria de revisar les ajudes estatals a la seva indústria i les exportacions subsidiades, ja que suposen una greu distorsió de les normes de competència i perjudiquen l’accés d’altres països als mercats internacionals. Especialment, en sectors tan sensibles com els productes electrònics, els vehicles elèctrics o les plaques solars. Si la Xina continua inundant els mercats amb ajudes públiques il·legals, la resposta de molts països serà incrementar els aranzels i dificultar l’entrada dels seus productes en els mercats nacionals. L’escalada de mesures proteccionistes frena el comerç internacional, quelcom que ja està passant, i causa grans perjudicis no només econòmics a tots els països implicats. Recordem que les guerres comercials acostumen a ser un preludi de les guerres reals. En paraules de l’economista francès Frédéric Bastiat, «si les mercaderies no creuen les fronteres ho faran els soldats». Així va ser a la Gran Guerra. I Donald Trump, recordem-ho, és molt bel·ligerant contra la immigració i els productes estrangers.

Els dirigents xinesos van interpretar la gran recessió financera del 2008 com un senyal dins l’ordre mundial de transició del lideratge nord-americà al xinès. I la invasió d’Iraq el 2003 per ordre de George Bush sota falses acusacions de tinença d’armes de destrucció massiva, la prova que el govern nord-americà incomplia les normes del dret internacional quan els interessava. El passat de l’Iraq es podria convertir en el demà de la Xina. Washington imposa a Xina no intervenir a Taiwan, però se salta les normes quan els convé. Amb aquests supòsits, el govern xinès decideix duplicar el pressupost militar el 2005 i tornar-lo a duplicar el 2009. Pequín entrena millor els seus militars, millora la seva eficiència i inverteix en noves tecnologies. L’any 2020, el nombre de vaixells de l’armada xinesa ja superava el dels EUA. Cal recordar que el formidable exèrcit nord-americà no va poder guanyar la Guerra del Vietnam, amb suport xinès, ni la Guerra de Corea contra les tropes comunistes de Mao Zedong.

El president xinès Xi Jinping i la direcció del Partit Comunista estan convençuts que el principal objectiu dels EUA és evitar el lideratge de la Xina, costi el que costi. Mentrestant, la societat nord-americana es mostra tan dividida i fragmentada políticament que un govern que construeixi vincles amistosos a llarg termini esdevé gairebé impossible. Tots els indicis actuals apunten a la Xina fent plans militars per envair Taiwan algun dia, iniciant un gravíssim conflicte mundial de conseqüències imprevisibles. Les sorprenents similituds amb els inicis del segle XX, un període que va ser testimoni del desastre final, apunten a un futur tenebrós. Les creixents hostilitats entre la primera potència mundial i l’aspirant xinès plantegen l’anomenada trampa de Tucídides: el fet que quan un Estat en ascens desafia el poder establert, sovint es produeix una guerra per l’hegemonia.

La invasió de Taiwan suposaria creuar el Rubicó i tindria conseqüències funestes. L’Atenes de Pèricles tenia més poder geopolític i influència cultural que Esparta, però va perdre la guerra del Peloponès i mai més recuperà l’esplendor. 2.500 anys després de la caiguda d’Atenes o 110 anys després de la Gran Guerra, es repetiran els mateixos errors?