Endevini on seran els Jocs Olímpics del 2032

El 2021, només una ciutat va presentar la seva candidatura per allotjar els Jocs Olímpics del 2032: Brisbane (Austràlia). El 2017, el Comitè Olímpic Internacional (COI) va decidir atorgar salomònicament els Jocs del 2024 a París i els del 2028 a Los Angeles, que també aspirava a tenir-los aquest any. Eren les úniques dues candidates que quedaven per allotjar-los després de les retirades d’Hamburg, Budapest i Roma. Res a veure amb les 12 candidatures que hi va haver per als Jocs Olímpics del 2004.

Organitzar uns Jocs ha deixat de ser atractiu per a moltes ciutats i sobretot per als seus ciutadans, que ho veien com un trampolí per donar-se a conèixer al món. Massa problemes, massa oposició local i molts costos als quals es veu difícil l’obtenció de rendibilitat. Els Jocs Olímpics ja no són el millor aparador per a una ciutat que vulgui guanyar-se o millorar la seva presència mundial. El cafè amb llet per prendre’s a la Plaza Mayor de Madrid que va esmentar la llavors alcaldessa Ana Botella per vendre la capital d’Espanya com a candidata ja no interessa.

París, recorda un informe del Council on Foreign Relations, tindrà els Jocs d’Estiu més barats en dècades. El seu pressupost (organització i infraestructures), inicialment de 8.000 milions de dòlars, es compara amb els 16.800 milions que van costar els de Londres, els 28.000 de Tòquio, els 20.000 de Rio de Janeiro i els 11.600 de Barcelona. Tòquio, que va retardar un any la celebració per la pandèmia, només va obtenir uns ingressos de 5.800 milions. En ple debat de la sostenibilitat mediambiental, París va apostar per dur-los a terme en espais esportius ja existents i repartir els esports d’equip en instal·lacions d’altres ciutats franceses.

Abaratir el cost dels Jocs obliga a desenvolupar-los en llocs que ja tinguin grans infraestructures. Un exemple: el COI obligava les ciutats a tenir fins a 40.000 habitacions d’hotel disponibles per als visitants, que en casos com el de Rio va suposar construir-ne 15.000 de nova planta. En la memòria encara ressona el fracàs econòmic més gran de la història olímpica. El 2006, Montreal va deixar de pagar el deute generat pels Jocs de 1976 i el cost dels d’Atenes el 2004 va acabar afectant col·lateralment la crisi del deute grec.

El COI recorda les diferències entre les tres grans àrees pressupostàries d’uns Jocs Olímpics. Aquella directament relacionada amb les operacions olímpiques que són finançades per la contribució del COI, els drets de televisió, els patrocinadors, les vendes d’entrades i les llicències, que generen beneficis. La segona són els serveis de seguretat, mèdics i de duanes, finançats totalment pel sector públic. La tercera àrea consisteix en la construcció de les infraestructures en el sentit més ampli, que rep finançament públic i privat. El COI recorda que Los Angeles 2028 seran cent per cent privats, com el 1984.

Si les despeses, ben auditades i suposant que la informació que ofereixen els organitzadors és correcta, poden arribar a establir-se, ¿què passa amb els ingressos a llarg termini? ¿Com poden mesurar-se?

El cas dels efectes dels Jocs de Barcelona en el desenvolupament turístic de la ciutat, a més de ser un centre d’atracció de congressos i fires internacionals, és innegable. ¿Seria avui Barcelona al mapa mundial si no hagués sigut pel 1992?

¿I París? ¿Necessita uns Jocs? ¿Potser la seva imatge no és una de les més potents del planeta? Un informe del Centre de Dret i Economia de la Universitat de Llemotges considera que hi arribaran entre 2,1 i 3,1 milions de visitants amb entrades i que les despeses turístiques sumaran 2.600 milions. Els efectes econòmics sobre les comunitats locals gràcies a la construcció seran de tres per cada euro invertit, sobretot en una de les zones més depauperades: Saint-Denis. A això s’hi sumen des de les mesures mediambientals fins al creixement en ingressos que suposarà per a totes les empreses implicades en el desenvolupament dels Jocs.

Aquesta setmana, a l’‘actius’ analitzem precisament què aporten algunes empreses espanyoles o filials de multinacionals establertes al nostre país als Jocs. Per a aquestes, la participació olímpica pot generar un altre tipus de medalles i capacitat de generar ingressos futurs.

Per començar, a l’espera dels triomfs dels esportistes i de l’organització, París es recordarà per la participació del riu Sena en la cerimònia inaugural i per tenir proves de natació. Ja l’ha inaugurat amb un bany defensant-ne la salubritat l’alcaldessa Anne Hidalgo. Apostem que Espanya superarà les 22 medalles de Barcelona i, si tot surt bé, que hi hagi més candidats a organitzar els Jocs del 2036. Segur que els països àrabs ja temptegen aquesta opció.