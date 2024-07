Estem en mans de la tecnologia

Divendres, el món es va estremir en veure que una simple actualització de software feia caure els programes de Microsoft i el col·lapse s’estenia per aeroports, hospitals, serveis d’emergències, gasolineres i targetes de crèdit. En moltes ocasions, els bloquejos informàtics es deuen a atacs per virus que alguns hackers fan per demanar diners a canvi d’alliberar els arxius encriptats. Però aquesta vegada no ha estat a causa de malware perniciós, sinó d’una actualització feta a fi de bé.

Aquest episodi m’ha fet recordar un parell d’anècdotes que van succeir a la prehistòria de la informàtica. La primera, el 1975, quan els darrers soldats que feien la mili al Sàhara abandonaven l’excolònia espanyola. Els va venir a buscar un avió a una esplanada terrosa i pedregosa, perquè l’aeroport de l’Aaiun ja havia estat traspassat a les tropes marroquines. Quan va aterrar l’avió, els joves soldats es van afanyar a carregar-hi les seves pertinences i, mentre es disposaven a seure, el comandant de l’avió els va dir que havien d’empènyer la nau per fer-la girar, perquè l’hidràulic de la roda estava descarregat. A l’acte, els soldats van pensar que era una broma, però no; van haver d’agafar-se a les ales i situar l’avió en la direcció correcta. La segona anècdota és de la dècada dels noranta. Tornant de la concessió d’uns premis periodístics de Madrid, amb el penúltim vol del dia, l’avió no sortia, tot i que feia estona que tothom era a dins. Al final, el comandant va informar que s’havia espatllat un fax i la torre de control no rebia l’ordre d’Aviació Civil perquè la nau es pogués enlairar. En aquell moment, més d’un dels passatgers va pensar que si un simple fax impedia la sortida de l’avió, què podria passar si fallessin els ordinadors de l’avió.

Ara estem més que mai en mans de la tecnologia però, ja a la prehistòria de la informàtica, les màquines ja podien condicionar el nostre dia a dia.