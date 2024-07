Instal·lats en la comoditat del si no fos

Ai, si no fos pel «si no fos»! Si no fos perquè el PSC encara no té prou vots, Salvador Illa ja seria president de la Generalitat, i ja veuries tu com aniria el país. Si no fos perquè a Esquerra no s’ho acaben això de fer bugada al safareig públic on cadascú menteix o desmenteix al seu aire, Pedro Sánchez ja podria presumir de Generalitat sense independentistes i amb un finançament per a Catalunya fet a mida per a la resta d’autonomies. Si no fos per la trajectòria que el delata, és creïble la regeneració democràtica que anuncia el govern espanyol? Si no fos perquè Foment del Treball va guanyar la querella contra la campanya «Consum Estratègic» engegada per l’ANC per afavorir empreses simpatitzants amb la causa independentista, i boicotejar aquelles que van marxar per ordre reial després de l’1 d’octubre (elèctriques, telefonia, gas, assegurances, banca...) a hores d’ara la patronal catalana es vantaria de ser la punta de llança de la Catalunya moderna i competitiva que tiraria endavant un govern socialista amb el suport d’una Esquerra reciclada i uns Comuns repensats. Si no fos perquè amb aquella querella va quedar clara la preferència de Foment a l’hora d’afavorir empreses o país, l’exigència actual perquè es recuperi «l’escandalosa» xifra de 42.500 milions d’euros de dèficit d’inversió en infraestructures a Catalunya podria ser creïble i desitjable que es complís «d’una vegada per totes», que afina el «d’una p... vegada» que correspondria i ja van tard a dir-ho. En l’exigència patronal hi consta la reclamació expressa del desdoblament de la C-55 que suposa una injecció de pa amb tomàquet per a tots aquells col·lectius i institucions que el reclamen, amb l’infatigable grup de Xarxa7 com a dinamitzador cabdal. Però si no fos perquè han tardat tant a fer-se’l seu, i perquè el govern tripartit que anhelen no sembla el més sensible a aquest desdoblament, ves a saber si no acabarà com allò del traspàs de Rodalies, o el millorament de la línia de Calaf que no faran en vida meva ni en la dels avis del geriàtric de la Font dels Capellans que envelleixen esperant millores en la residència. Matem-ho: si no fos perquè l’Administració funciona com funciona; si no fos que els ciutadans no fem res extraordinari per canviar el que caldria i ja ens conformem a intentar mantenir el privilegi de l’oci diari, la llicència gastronòmica periòdica, el títol universitari dels fills, el dret al kit-kat de les vacances, etcètera, què no seríem capaços de fer per tirar endavant el país i superar la síndrome del «si no fos»? I la pregunta del milió: imaginem què pot passar si el president Puigdemont compleix la paraula i torna de l’exili malgrat la dèria dels qui l’empaiten... què faríem si no fos pel si no fos?