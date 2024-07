L’altra cara de la medalla

Aquesta setmana el plenari de l’Ajuntament de Manresa ha atorgat una nova medalla de la ciutat al mèrit cívic. Davant una decisió com aquesta sempre es remarca la complaença de qui rep la distinció, però en aquest cas potser cal prioritzar l’orgull de qui la concedeix, a la merescuda satisfacció de la persona que la rep; l’empresari Sebastià Catllà, un referent de compromís amb el territori i les persones.

De medalles se n’han donat, sota les més diverses condicions, per un grapat de causes i circumstàncies; algunes amb polèmica, altres per compromís, n’hi ha que la història ha reclamat la seva devolució, si bé la majoria són portadores de la gratitud de la ciutadania al ciutadà distingit. Però l’altra cara d’aquesta medalla, la més encoratjadora per Manresa, és que s’ha concedit sense discrepàncies, per unanimitat de tot el plenari municipal a un emprenedor i empresari d’èxit no perquè hagi estat sol·licitada pel col·lectiu empresarial, ni per una associació esportiva reconeixent a una persona incansable que cada dia es lleva d’hora per practicar la seva passió pel ciclisme; la medalla ha estat demanada per quatre Fundacions insígnies del territori: Althaia, Sant Andreu Salut, la Fundació Universitària i Ampans, testimonis i perceptors del compromís solidari del guardonat; institucions que tenen en comú el respecte, la solidaritat, la responsabilitat, la justícia social, el tracte humà, la professionalitat i el compromís en el treball diari per millorar la qualitat de vida de les persones, respectant els seus drets per construir un futur on els valors socials marquin les normes de la convivència.

En un temps on la ignorància dels valors humans i la manca de tota mena d’ètica, marquen l’estètica de l’enfrontament i el desencert social; que un ajuntament pugui triar a persones compromeses per posar-les com a exemple, més enllà de trajectòries empresarials, del lideratge que sap escoltar, dialogant amb proximitat i humilitat, per assolir un entorn respectuós amb les persones que ofereixi oportunitats per a la inclusió dels col·lectius més vulnerables, és un privilegi que permet mirar amb optimisme l’actiu més important de qualsevol ciutat: El seu capital humà.

El pròxim 24 de setembre en Sebastià Catllà rebrà la distinció en un acte solemne a l’històric saló de sessions manresà, solemne i esperançador perquè aquesta és una d’aquelles medalles que fan pujar a l’alça la cotització dels valors humans d’una ciutat; que agraeix, a qui la rep, l’altruisme i l’esforç personal en la construcció d’una societat més justa i solidària; però sobretot atorga una bona dosi d’optimisme i una bona injecció d’il·lusió, per tenir ciutadans amb aquest nivell de solvència i compromís, a la ciutat que la concedeix.