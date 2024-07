Les piscines que no tenim

Escric de pressa que diuen que avui – divendres per al lector – serà el dia de més calor o sigui que a migdia, a Manresa, no estarem per res si restem sota el sol. Han avisat, sí, però això no impedeix que ja vegis a venir que o et poses a l’ombra o ho passaràs malament. Ara de l’ombra en diuen refugis climàtics. Coses de la política que posa noms a les coses per poder-ho explicar solemnement i publicar-ho. Refugis climàtics sona bé, però també sona a alarmista. També és alarmista si et diuen que no surtis de casa, que beguis aigua o que no facis curt de paper de vàter. I quedar-te a casa acaba essent el millor que pots fer. Si tens casa en condicions. Si no, refugia’t on puguis. Deuen anar per aquí els trets. Els refugis climàtics són l’última moda en prevenció de mals moments insuportables culpa del canvi climàtic i n’hi ha de moltes menes. Jo m’he fixat ven 3: Biblioteques, pavellons i piscines. A les biblioteques s’hi està bé, perquè hi ha silenci. No sé si es mantindrà si de cop s’omplen de gent buscant refugi solar. Els pavellons ja no em donen tanta confiança. Dins alguns pavellons fot una calda que t’hi mors. I si s’emplenen, xup-xup assegurat. Les piscines són, doncs, per a mi, la joia de la corona. De fet, van ser creades per això, oi? Perquè, bàsicament hi ha aigua fresca. I Manresa no ho té bé això de les piscines com a refugi climàtic. Bàsicament perquè no té piscines en condicions. Bàsicament perquè no té piscines. M’explico, sí que en té, però no són piscines de «piscinejar». Manresa ha estat més de piscines de nedador i de waterpolista en acció, i en això ho hem petat i no ens guanyava ningú. Però en piscines «normals» no. Ni abans ni ara. Recordo que quan era petit Manresa tenia una piscina «olímpica» que era un llamp de piscina que no te l’acabaves mai. Jo no me la vaig acabar mai. En deien olímpica perquè devia ser reglamentària, jo en deia olímpica perquè immensament gran. Allò sí que era una piscina amb la qual ara sí que tindríem un refugi climàtic de l’alçada d’un campanar. Mentre Manresa s’ho fa mirar això de les piscines, els manresans tradicionalment i sense dissimular hem mirat amb enveja les piscines de la comarca: Santpedor, Callús, Sant Fruitós, Navarcles... petits pobles amb grans piscines. Manresa necessita sí o sí un complex de piscines «normals» per anar a fer-hi el que just ara quan acabi d’escriure faré: remullar-me perquè efectivament, des que he començat l’article fins ara que l’estic acabant la temperatura ha anat a més. I entre anar-me’n a una biblio o a un pavelló o a una piscina… la tria l’he feta de pressa. Vaig a veure quins telèfons tinc d’amics de la comarca per dir-los que ara hi vaig, en bomba…n