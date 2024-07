La llengua en flames

Tot comença amb un comentari sentit fent cua a la taquilla del cinema. Un grup de quatre amigues, alliberades de les càrregues escolars i amb ganes de distreure’s, es disposen a passar una bona estona veient una pel·lícula i menjant crispetes. S’escau, però, que no queden localitats per a cap de les dues cintes que voldrien veure. És dimecres a la tarda, dia de tarifa reduïda, fa calor i molta gent, tot i estar de vacances, encara no ha marxat de vacances i busca en les sales de cinema un espai fresc i divertit per fugir de la solellada. Mentre les noies discuteixen què fer, parlant en un català de soca-rel, una d’elles proposa entrar a veure La casa en flames, suggeriment a què una altra de les companyes respon, oposant-s’hi: «Ah no! Jo no pago cinc euros per veure una pel·lícula catalana.» I sense que ningú més badi boca acorden deixar el cine per una altra ocasió i anar-se’n al Viena a fer una orxata. Què fa que el cinema en català no solament no sigui prou atractiu per al jovent? Què ho fa que, a més a més, generi rebuig o urticària entre els mateixos parlants catalans? I no solament en relació amb la població jove, sinó per al conjunt del públic català, que en aquests dos darrers anys ha disminuït (pel que fa a l’assistència a les projeccions en català) en gairebé un 50 %. Comentaris i actituds com el de les noies esmentades no fan sinó confirmar l’escassa autoestima i l’alt desinterès i menyspreu envers la llengua i la cultura pròpies. Un prejudici que incideix també en altres manifestacions audiovisuals, la lectura, la cançó... Sortosament, però, no està tot perdut. A la sortida de la sala on projecten aquests dies La casa en flames, una pel·lícula del tot recomanable, sigui en català o ja fos en coreà, sento que una noia comenta al seu xicot: «A mi me encanto; ¿y a ti?».