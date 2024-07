«Nosaltres primer», religió universal

No ens enganyem: «Amèrica primer» (America First) és llei per a Trump, que en fa bandera, però també per a Biden, que sembla parlar (quan se l’entén) de multilateralitat. Per a Marine Le Pen és França primer, però també per a Macron i per a Mélenchon. És Itàlia primer per a Meloni però també per als Cinque Stelle. Els conservadors alemanys pensen en Alemanya abans que res, però també l’SPD del canceller Scholz i els ultradretans de l’AfD. I així a tot arreu. Aquesta és la norma i el contrari, el pensament que posa el món per davant, és l’excepció il·lustrada que ens reconcilia, malgrat tot, amb el gènere humà. Sort n’hi ha. Per al comú dels ciutadans, el primer interès és el propi país, i la gran clivella política catalana és la definició de quin és aquest país: Catalunya en primer lloc, o Espanya abans de res –i Catalunya en ella. Al mateix temps, la immensa majoria dels qui prediquen el «nosaltres primer» saben que treballar pel futur de la pròpia comunitat passa per incidir en l’entorn que la condiciona. Macron, posem per cas, no veu una França que se’n surti si Europa s’enfonsa. I Le Pen, de fet, tampoc, perquè no és ximple, però orienta el focus d’una altra manera. El catalanisme mai no ha ignorat com afecta a Catalunya el rumb d’Espanya. I a Washington tant demòcrates com republicans saben que la prosperitat dels Estats Units no és dissociable de tot el que passa al planeta, però uns ho remarquen i altres fan veure que no s’ho creuen. Per això, a l’hora de la veritat, per posar un exemple, ni els uns apliquen tants aranzels com prometien ni els altres els aixequen com insinuaven. Funciona el càlcul tàctic i estratègic. El «nosaltres primer» és una religió universal, mentre que el «nosaltres sols» només l’abracen els que ignoren la realitat o els que afalaguen demagògicament l’autoestima nacional. No hi ha res de sorprenent en tot això; en que sorprèn és que ens sorprengui el «nosaltres primer» dels altres.