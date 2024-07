Ser o no ser

«Si els fills de puta volessin, no veuríem mai el sol». Poques veritats tan universals com aquesta que va proclamar Pi de la Serra en una cançó de fa gairebé mig segle. Des d’aleshores, els malparits no han desaparegut del mapa; continuen sense volar, però naveguen vent en popa tota vela perquè, a més, tenen un nou i immens territori de caça: l’univers digital. Per això el catàleg d’estafes online, des de falsos segrestos de nens fins a tims financers, passant pel repugnant aprofitament de la credulitat de persones grans per robar-los, no ha deixat de créixer en aquest àmbit. Per no parlar de les etiquetes que van en els paquets d’Amazon, i que llencem alegrement a les escombraries, amb dades privades que després utilitzen també els xoriços. Sens dubte, si tota la imaginació que fa servir aquesta gent en fotre els altres la convidessin en projectes profitosos per a la humanitat, jo crec que ja estaríem a Mart.

Per cert, en l’última remesa d’avisos perquè no te la colin, la policia insisteix que no es pengin fotos a Instagram mentre estiguem de vacances. Si ho pensem una mica té la seva lògica, és clar, perquè resulta que mentre tu t’exhibeixes en una platja paradisíaca de Bali o a la Cinquena Avinguda de Nova York per compartir com de feliç que ets i com de bé que et va la vida, pots inspirar una legió de tarambanades per buidar-te la casa. Això és així i no s’ha de donar més voltes. Però el que em continua cridant l’atenció és aquest afany universal per immortalitzar públicament cada minut de les nostres vides.

Poden ser el viatge a Katmandú o el concert d’Estopa, però també el dinar familiar dels diumenges o l’espera a la parada de l’autobús. L’altre dia em van explicar el cas d’una parella que ha tingut el seu segon fill. En preguntar-los si el més gran ja coneixia el seu germanet, van respondre que encara no, però que tenien un assortiment de càmeres preparat a diferents altures perquè la gravació del moment quedés perfecta. ¿Sentir o fotografiar? ¿Imatge o sentiment? ¿Ser o semblar? Els dilemes de Shakespeare també evolucionen.