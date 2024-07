Phasellus semper sapien sit amet purus tincidunt

La desfilada del Pride va ocupar ahir el centre de Barcelona. Estrenava nou recorregut. Les carrosses van passar des de plaça de la Universitat fins a l’Arc de Triomf, travessant la Gran Via i baixant pel passeig de Sant Joan. Enguany, el Pride reclamava una educació en diversitat sexoafectiva i de gènere, recordant que és una «assignatura pendent» a les aules. Segons dades de la Guàrdia Urbana, hi van participat a la rua unes 120.000 persones. Alguns assistents reclamaven ahir espais com el Pride serveix per «fer visible» la comunitat LGTBI que hi ha.