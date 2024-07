El talent jove: la clau del futur

En un món que canvia a una velocitat vertiginosa, la formació dels joves esdevé una necessitat imperiosa per garantir no només el seu futur, sinó també el de la societat en el seu conjunt. Les empreses cerquem constantment talent que no només tingui coneixements tècnics, sinó també habilitats transversals com la capacitat de treballar en equip, la comunicació efectiva i la resolució de problemes. En aquesta època de l’any, acabat el curs i a poques setmanes de tornar a començar-ne un de nou, és un bon moment per felicitar tot l’alumnat que ha finalitzat els seus estudis i ja està preparat per incorporar-se al món laboral. I també és un bon moment per recordar als joves que estan pensant quins estudis faran que no deixin de formar-se, perquè amb la digitalització i la globalització dels nostres mercats, apareixen nous sectors, amb noves necessitats de perfils.

És essencial que els joves considerin opcions formatives diverses, incloent-hi la Formació Professional (FP), sovint menystinguda en favor dels estudis universitaris. L’FP ofereix una formació específica i pràctica que pot conduir a feines ben remunerades i de gran demanda en sectors com la tecnologia, la sanitat, l’energia renovable o la producció, entre altres. Alhora, les universitats han de col·laborar més estretament amb les empreses per assegurar que els seus programes formatius responen a les necessitats del mercat laboral.

Des del teixit empresarial apostem fermament per les pràctiques laborals, una eina fonamental per connectar la formació acadèmica amb la realitat empresarial. Permeten als joves adquirir experiència pràctica, desenvolupar habilitats específiques i establir xarxes de contactes professionals. Les empreses, per la seva banda, tenim l’oportunitat de conèixer i formar futurs treballadors.

Una altra clau per a l’èxit en el mercat laboral actual és la capacitat d’adaptar-se als canvis. Els joves han d’estar disposats a continuar aprenent al llarg de la seva carrera professional, adquirint noves competències i adaptant-se a noves tecnologies i metodologies de treball. Aquesta actitud d’aprenentatge continuat no només els farà més atractius per als empresaris, sinó que també els permetrà avançar en les seves carreres professionals i afrontar amb èxit els reptes del futur.

La formació dels joves és essencial per al seu èxit personal i professional, i per al desenvolupament econòmic i social del país. Les institucions educatives, les empreses i els mateixos joves hem de treballar conjuntament per assegurar que la formació és adequada i rellevant.

Només així podrem garantir que les noves generacions estiguin preparades per als reptes del mercat laboral del segle XXI, contribuint a un futur més pròsper i sostenible per a tothom.