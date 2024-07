El cap d’or d’un magiar màgic

Avui fa 45 anys que va morir a Barcelona un dels millors rematadors de cap de la història. Sándor Kocsis va néixer a Budapest el 1929 i, després de jugar al Ferencvaros, va ser captat pel Honved, el club de l’exèrcit del seu país. Era conegut per les seves inapel·lables rematades de cap i el seu instint golejador. Va formar part dels magiars màgics, els hongaresos que van estar cinc anys imbatuts abans de perdre la final del Mundial del 1954 contra Alemanya Federal. Dos anys després, aprofitant una gira, es va escapar a occident després de l’entrada dels tancs soviètics a la capital hongaresa. Va fer carrera al Barça, on va jugar set temporades i hi va guanyar dues lligues, dues Copes i va perdre la final de la Copa d’Europa del 1961, la dels pals de Berna. La seva carrera d’entrenador no va ser exitosa i, a més, li va diagnosticar leucèmia i càncer d’estómac. Va morir als 49 anys en caure d’una finestra de l’hospital on estava ingressat en un aparent suicidi.