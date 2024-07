Els dits de front de les estrelles

La selecció argentina de futbol va ser protagonista fa uns quants dies i no només per haver guanyat la seva setzena Copa Amèrica. Dies després del partit, en què van superar Colòmbia per 1-0, va aparèixer un video amb els jugadors a l’autocar de l’equip, etílicament perjudicats, com sol passar en aquests casos, i cantant.

En una de les estrofes de les cançons que anaven entonant, van aparèixer les següents frases: «Juguen amb França, però són d’Angola. Que bonic que vagin a córrer amb transsexuals. La seva mare és nigeriana i el seu pare, cambodjà, però el seu passaport: francès».

És conegut que, des del punt de vista futbolístic, no hi ha gaire estimació entre argentins i francesos. Els gals van deixar fora l’albiceleste del Mundial de Rússia 2018 i els sud-americans van guanyar, per penals i amb polèmica, la final del de Qatar del 2022. Per això els jugadors de l’equip que capitaneja Messi solen recordar-se de França cada cop que celebren una cosa.

Tot això, després d’un partit que va començar una hora i mitja tard pels greus incidents que hi va haver als afores de l’estadi Hard Rock de Miami, baralles entre aficionats de les dues bandes i intents dels colombians per entrar sense pagar. El dia abans que Espanya celebrés amb testosterona el seu èxit a l’Eurocopa amb crits sobre Gibraltar dedicats als que opinen que política i esport no s’han de barrejar. I el mateix dia que, al mundialet intercultural de Manresa, un colla d’animals agredissin una persona de la qual no hauríem ni de destacar que és transsexual, com si aquest fos un motiu per ser colpejada. Potser no hauríem d’encimbellar tant estrelletes deïficades que no tenen ni tres dits de front per pensar i fer servir un mòbil alhora.