Exercint una força que després rebràs en contra

En l’època en què la calor afecta més, en plena canícula, les franquícies de futbol americà dels Estats Units es comencen a preparar per a la propera temporada, que començarà el setembre. Les setmanes de la canícula són aprofitades pels actuals campions, els Kansas City Chiefs, per fer suar tots els seus jugadors amb interminables càrregues físiques. Un dels exercicis que cal fer és el de bloquejar els contraris. Quan aquests no hi són, es pot entrenar amb uns artefactes que els simulen, una mena de molles que actuen com la vida mateixa: com més força l’imprimeixis, més en rebràs en contra. n