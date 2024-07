30 anys de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya

En l’article Músiques per a un aniversari, el musicòleg Oriol Pérez Treviño valora la celebració dels 30 anys de la JONC com una de les formacions musicals més estimades del nostre panorama, amb una estructura imprescindible per a la formació orquestral dels joves músics del país. Assenyala l’estrena mundial d’Antoni Ros Marbà, la primera audició a Catalunya d’un ballet orquestral de Robert Gerhard, així com dues obres molt interessants d’Alberto Ginastera i Benjamin Britten & Lennox Berkeley, per configurar un concert que no dubte en considerar-lo històric. Oriol Pérez aprofita l’avinentesa per reivindicar una vegada més la figura de Robert Gerhard, la gran personalitat compositiva catalana del segle XX. Però, insisteix amb el poc reconeixement al país, tot i la celebració de l’any Gerhard (2020-2021), de qui fou assessor musical del Govern de la Generalitat a la II República. Per a ell, una de les figures europees més importants de la música del segle passat. A finals de la Guerra Civil s’exilia a París, on coincideix amb personalitats com Joan Miró, Ventura Gassol i Josep Lluís Sert. Allà, decideix reprendre els treballs d’orquestració de Soirées de Barcelone o Els focs de Sant Joan, al seu moment una producció impulsada per la Fundació Juan March i el Gran Teatre del Liceu i recuperats pel pianista Miquel Villalba. Esquitxat de melodies populars, com la Festa de la Patum de Berga, exemplificada amb els Passacarrers, i d’altres cançons tradicionals com El romeu i la romeva, La filla del marxant, Muntanyes del Canigó, o La fi d’en Toca-son. Romanços com Sant Ramon de Penyafort, o La dida. Cançó de bressol, La Mare de Déu quan era xiqueta o El ball de l’àliga, de la Patum. Sardanes com Nit de Sant Joan, d’Enric Morera i Juny de Juli Garreta. I la Dansa de Castellterçol i del Galop del Pallars. La versió completa de l’obra orquestral a càrrec de Malcom MacDonald és, sens dubte, un homenatge de la JONC a Gerhard.

El 19 d’abril de 1936 es va celebrar a Barcelona, el Festival de la Societat Internacional de Música Contemporània, al Palau de la Música Catalana, amb l’Orquestra Pau Casals dirigida per Hermann Scherchen, que va estrenar el Concert per a violí, a la memòria d’un àngel, d’Alban Berg. La coneixença entre els compositors Benjamin Britten i Lennox Berkeley els va portar a fer una obra amb autoria dividida sobre la muntanya de Montjuïc que havien visitat en la seva estada a Barcelona. El tercer moviment subtitulat Barcelona, juliol 1936, basat amb el ritme de la sardana, s’ha vinculat en un homenatge a Catalunya. Pau Casals, el gran solista de violoncel, compositor i director d’orquestra fou homenatjat pel compositor argentí Alberto Ginastera (1916-1983), que divideix l’obra de Casals en tres períodes: Nacionalisme objectiu fins el 1948, subjectiu fins el 1958 i Neo-Expressionisme fins el 1983. Amb Glosses sobre temes de Pau Casals (1976-1977), obra per a ser executada pels instituts musicals com etern agraïment de la joventut al Mestre. Antoni Ros Marbà ha estat encarregat de materialitzar Danses i cançons per a un aniversari. Dos dels seus deixebles han estat imprescindibles per la JONC, que va néixer el setembre de 1993, com Jove Orquestra Simfònica de Catalunya i el 1999 va passar a anomenar-se JONC. Josep Pons la va dirigir fins el 2001, en què va agafar el relleu Manel Valdivieso. Per a l’ocasió, Ros Marbà ha tingut una estreta relació amb l’univers sonor de Frederic Mompou. I s’ha acostat a la seva obra de culte: Cançons i danses per a piano.