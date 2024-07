Hi ha hagut un cert rebombori per la compra i l’escaneig, per part de la Biblioteca de Catalunya, dels dietaris «Calaix de Sastre», de Rafael d’Amat i de Cortada, el Baró de Maldà. Com passa sempre, demostrem que som un poble desmemoriat. Quasi ningú s’ha fet ressò de què l’editorial Curial, del sempre recordat Max Canher, a la seva col·lecció Biblioteca Torres Amat, ja n’havia publicat una bona part dels volums. Canhre ho va iniciar l’any 1988. És molt típic, i alhora que trist, l’oblit de la feina i tasca feta pels predecessors. Era una feina eficient de recerca i d’edició. Tan habitual l’oblit com la manca de reconeixement.

Vaig descobrir els llibres del Baró de Maldà un matí fent tertúlia a la llibreria Antiquària Farré, del carrer Canuda de Barcelona. Una de les persones de l’establiment va fer referència que Berga tenia carrers costaruts. Ho deia en presència de la Carme de la llibreria i del sempre enyorat Perucho. Evidentment, vaig anar de seguida a comprar els dos primers volums berguedans de «Calaix de Sartre». Uns anys més tard vaig adquirir el tercer. El Baró, que era un ric barceloní amb terres i arrels berguedanes, de l’any 1808 fins a la fi de la guerra contra Napoleó, va a residir a Berga al Palau Peguera de la plaça de sant Joan de Berga. Els volums berguedans són el VII, el XIX i el XX. Per saber de la Berga de principis del segle XIX cal llegir-lo sempre.

El Baró de Maldà a «Calaix de Sastre» explica coses com que el 23 d’abril de 1813 «Lo govern d’esta vila ahir féu un vot a la sagrada imatge de Nostra Senyora de Queralt de pujar a visitar-la en professó a no entrar los francesos, com amb l’ajuda de Déu i amparo de la celestial Senyora esperam que no arribaran a Berga. Segons parte arribat, los francesos no s’han detingut a la Pobla, sí que des de Bagà se són tornats a la Cerdanya». Els dies 24, 25 i 26 d’abril no es va poder fer el romiatge a Queralt, per les inclemències del temps. Del 27 d’abril escriu: «Lo temps ja nuvolós, i antes amb alguna boira, ha deixat fer la professó a dalt al Santuari de Nostra Senyora de Queralt, que ha tornat a la parròquia a les onze hores. Units al Rvd. clero uns dotze religiosos franciscanos i sis mercedaris i després d’haver-se cantat l’ofici, ha seguit lo tan piadós cant dels goigs a aquella sagrada imatge de Santíssima Verge de Queralt i de son Divino Niño Jesús, i es podran tenir per ben ditxosos, tots estos bergadans d’un i altre sexo i los forasters, de no haver per ara posat peu los gavatxos, com en l’altre guerra, en est territori i vila de Berga».

Per saber de la Patum, què es menjava a Berga aquells anys, com era el santuari de Corbera o, fins i tot, per recordar com era el Pi de les Tres Branques de Campllong ens cal el dietari. El Baró de Madà, per exemple, feia ja referència al Pi Petit o jove. Benvinguda sia la compra per part de les institucions catalanes de la Generalitat de Catalunya dels documents del Baró de Maldà, però hem de recordar, sempre, la tasca que des de l’any 1988 feia Curial, amb Max Canher al davant, per salvar la nostra història del segle XIX amb l’edició dels seus dietaris. n