Manresa va viure aquest diumenge una imatge insòlita, almenys en els darrers cinquanta anys. Un ramat de 120 cabres va travessar el centre de la ciutat, tal com històricament havien fet tantes vegades els pastors que passaven per la capital del Bages cap al Pirineu. Els animals seguien el recorregut mil·lenari que va des del Penedès fins a la Cerdanya, conegut com el Camí Ramader de Marina, per reivindicar la transhumància i els camins ramaders.

El pas de les cabres aquest diumenge per Manresa formava part del llarg trajecte (més de 200 quilòmetres) del projecte que porta per nom Camins de vida, que vol preservar, potenciar i promoure la ruta transhumant que ha permès el moviment de ramats entre el Pirineu oriental i el litoral al Penedès i al Garraf. Com ara Manresa, altres pobles de les nostres comarques participen en el projecte que, més enllà de reivindicar la transhumància, promou la protecció cultural i ambiental del territori i la promoció turística seguint criteris de sostenibilitat.

Durant el seu trajecte, les cabres, comandades pel pastor Daniel Giraldo, que va iniciar l’any passat el projecte, mantenen nets els boscos i s’aturen als pobles per fer activitats amb les famílies i les escoles i mostrar com es pastura el ramat o com s’elabora la llet i el formatge. És, per tant, un projecte que no només pretén la recuperació dels camins ramaders de manera efímera, sinó que té per objectiu deixar empremta als territoris per on passa. Vol reivindicar la figura dels pastors i de la ramaderia extensiva que permet, entre altres aspectes, mantenir els camps, obrir camins i mantenir el sotabosc net per tal d’afavorir la prevenció d’incendis.

En un paisatge en constant transformació, la transhumància pel Camí Ramader de Marina vol recuperar la funció dels camins ramaders com a grans corredors biològics, però també pretén ser una eina de recuperació de la memòria col·lectiva que permeti a les noves generacions descobrir l’ofici de pastor i la importància de les pastures. En definitiva, es tracta d’apropar-nos de nou a la terra de la qual ens hem anat allunyant. Revitalitzar les zones rurals facilitant el relleu generacional i l’accés a la terra és una llarga reivindicació. Com els tractors travessant Barcelona fa uns mesos, les cabres fent camí pel mig de pobles i ciutats formen part també d’aquesta revolta pagesa que està en marxa i que no s’atura.