Us proposo uns deures d’estiu, facilets. Busqueu una estona per allunyar-vos mentalment del món. La trobareu. Agafeu paper i llapis (millor que boli) i dibuixeu una ratlla vertical centrada de dalt a baix del rectangle. A continuació repasseu lentament la vostra vida, tant és que hagi estat llarga o encara curta, i en un costat del full hi apunteu totes les coses que no heu fet o no heu aconseguit perquè no us vau atrevir a provar-ho, perquè us va semblar que no en seríeu capaços, però que ara, amb la perspectiva del temps, creieu que i tant que ho haguéreu fet. A l’altra meitat, en canvi, hi anoteu totes les vegades que vau fracassar, fins i tot que vau fer el ridícul, per la raó oposada, per una sobrevaloració de les pròpies possibilitats i aptituds, per una sobredosi d’optimisme. L’objectiu és intentar esbrinar què us ha perjudicat més a la vida, si la manca de confiança en vosaltres mateixos o, al contrari, l’excés.

Aquella feina que no us vau atrevir a deixar quan podíeu. Aquella gran idea de negoci que vau iniciar i que ara, a pilota passada, és evident que només us podia portar pèrdues, de temps, diners i amistats. Aquell individu o indivídua amb la qual podia haver funcionat una relació (d’una estona o de mitja vida, tant és) però que no va passar perquè, simplement, no us vau atrevir a dir-li res. O aquelles altres vegades en què vau creure que només era qüestió d’insistir i l’únic que vau aconseguir fou fer-vos pesats i antipàtics. Aquella vegada que us vau comprometre a col·laborar en no sé quina entitat o causa i després vau acabar quedant malament perquè no disposàveu ni del temps ni de l’entusiasme necessaris. Aquell grup de música que no vau muntar, aquell vol que no vau comprar, l’arracada que no us vau posar (i que us hagués fet tan moderns), aquella proposta sexual poc ortodoxa que no us vau atrevir a acceptar o la criatura que vau preferir no buscar. Aquella obsessió plena de renúncies que al final tampoc us va portar enlloc, aquell tatuatge penós que us impedeix anar sense mànigues, la supèrbia que us va dur a arriscar la vida i la salut i encara ara n’esteu pagant la factura o aquell desfici per allargar una relació objectivament desastrosa. Qui s’atreveix, guanya, diu el lema dels SAS britànics, i a vegades sí però a vegades no.

Probablement us adonareu que quan éreu joves cometíeu més errors per excés de confiança i de grans per excés de prudència i també us pot haver traït la percepció de la pròpia edat o de la vida que us quedava al davant. Allò que vau deixar de fer als 30 anys perquè us semblava que ja éreu massa vells i que ara, amb 50, encara us raca. O el que vau fer als 20, quan us creieu eterns, i que fou una cagada evident.

Fetes les dues llistes podreu valorar què us ha jugat més males passades, si la prudència o la confiança, la por o la supèrbia. I prendre’n nota de cara al què us queda d’existència, que és massa per no preveure riscos, però massa poc per rumiar-s’ho massa.