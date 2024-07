Manresa oberta al riu Cardener

Hi ha ciutats que han crescut a banda i banda del seu riu, i se’l miren, i tenen ponts que comuniquen les dues parts, que els comuniquen amb vies exteriors. Hi ha una casuística variada, però haver viatjat per ciutats com Londres, París, Budapest o Praga, per posar alguns exemples més o menys properes, o haver passat per Tortosa, Lleida i Girona, per citar-ne alguns encara més a la vora, permet veure que la relació amb el riu és diversa. En tot, aquells que han volgut donar importància al pas del riu per la ciutat, miren de tenir un espai, com a mínim, sanejat. Manresa, que no té el riu al cor de la ciutat, sinó més aviat a l’extrem sud no se l’ha mirat gaire, el Cardener. O com a mínim no ho ha fet prou des que el riu va ser motor de la industrialització, a partir del tèxtil, de la Catalunya central. Durant anys no se li va donar valor i, ara (entenguis aquest present com un període llarg), quan se li ha volgut donar un nou valor s’ha vist que no el teníem com l’havíem de tenir. Diem avui a les pàgines 2 i 3 que Manresa torna a veure el riu Cardener. I expliquem la neteja que s’hi ha fet en els darrers mesos. Tenir camins nets, accessos arreglats, tenir propostes per a l’esbarjo, l’esport i les caminades és traduir en accions les idees i les voluntats. Es tracta de poder veure el riu, perquè els manresans aprenguin a viure’l, i serà la manera de pensar en el Cardener i respectar-lo.