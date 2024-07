Tots pendentsde la successió imperial

The Jerusalem Post, diari israelià en llengua anglesa, dedicava ahir quasi tota la portada a la retirada de Joe Biden de la cursa electoral. Només les notícies locals més excepcionals mereixen un desplegament semblant del rotatiu. L’extensió és la prova inequívoca de la transcendència de la notícia per a l’Estat d’Israel, que sempre té un ull posat en Washington. Alguns dels titulars complementaris deien: «Biden se’n va amb un Orient mitjà en crisis»; «Un mal moment per a Israel en relació als hostatges i a l’Iran»; «Kamala Harris empeny els jueus estatunidencs cap a Trump». Però és que diaris de mig planeta van fer el mateix, i no només els nord-americans. De Buenos Aires a Tòquio passant per l’Índia el nom de Joe Biden va aparèixer escrit en tota mena d’alfabets, del dret, del revés o de dalt a baix. No cal dir que als rotatius de Madrid i a Barcelona el protagonisme de la notícia era quasi absolut. Tot plegat no és gens estrany: el món sencer seguia amb expectació els dubtes de l’estadant de la Casa Blanca perquè el planeta sempre mira en aquella direcció, però encara més quan s’apropa la data de les eleccions presidencials. És un interès sense correspondència, ja que nosaltres estem molt pendents dels canvis d’humor dels seus votants, però ells no estan gens pendents de nosaltres. Centrats en el propi melic, no ens miren ni bé ni malament, sinó de cap manera, mentre que, en canvi, de Londres a Canberra i de Pretòria a Moscou, les cancelleries i els politòlegs consulten boles de vidre i marros de cafè provant d’endevinar les conseqüències de la cada novetat. Trump és avui més o menys inevitable que ahir? Kamala Harris li és més o menys rival? Si guanyés, què faria amb els nostres interessos? Perquè, t’ho miris com t’ho miris, els seus esternuts són els nostres constipats. Tothom, tant els habitants de les províncies com els dels territoris bàrbars, tenim la vista fixada en la successió imperial.