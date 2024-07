El tren de Kamala Harris

L’oportunitat. Joe Biden, el president americà, va jugar les seves cartes en el primer combat contra Ronald Trump, però ara les aigües baixaven tèrboles. L’edat, i els problemes de l’envelliment -biològics i socials- ‘han fet veure’ al president i candidat demòcrata que no era el seu moment per afrontar el segon matx. El republicà, per cert, encara que ara ningú no ho comenti, tampoc és un sagal de la primera volada. A Biden l’ha tombat la seva pròpia situació de salut, la pressió interna dels que no acceptarien una derrota sense haver mostrat més força en la lluita, i les enquestes, que han mostrat com en les darreres setmanes s’obria un forat entre els partidaris de Trump i Biden, clament a favor del primer. Jo ho sé, em direu que ha estat definitiva l’estocada final de Barak Obama sortint hores abans de la dimissió per demanar un canvi de candidat, però, sincerament, aquesta voluntat feta en públic gairebé s’ha d’entendre com un gest justificador de l’anunci final que devia preveure (o conèixer) del candidat i president.

Si Biden tenia una oportunitat d’acabar bé el seu pas de la Casa Blanca, el procés final segur que no era el que havia de fer. Potser tampoc és el que hauria volgut triar. L’oportunitat hi és, ara, per al relleu de Biden. El mateix president va proposar que aquesta persona fos la seva número 2, Kamala Harris, una dona que en el seu moment ja va voler un cara a cara amb Trump, però que finalment no va arribar a lla on volia i va acceptar, resignada, ser la segona de Biden.

La vida és, a vegades, una oportunitat. La que no va tenir Harris en les últimes eleccions la podria tenir ara? Aquella frase tan comentada d’aprofitar quan passar el tren, doncs això mateix. A Harris li està passant el comboi pels morros. I, o hi puja ara, o possiblement sempre més haurà de veure, de lluny, el vagó de cua. Està per veure si als demòcrates els convé portar Harris de conductor.