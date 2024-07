El passat dissabte vaig anar al Centre Cultural del Casino per veure l’exposició retrospectiva d’en Miquel Esparbé i Franch. Vaig tenir l’oportunitat de saludar-lo, intercanviar unes paraules, i fer-me una foto amb ell davant els seus quadres. L’exposició m’ha fet reviure antics -i agradables- records.

Vaig conèixer en Miquel Esparbé ara fa 46 anys. L’any 1978 amb motiu de la Diada de l’11 de setembre, la junta de l’AVV de la Bda. Saldes-Plaça Catalunya vam acordar editar una auca explicant la història de Catalunya. Amb el text de l’historiador i veí del barri Joaquim Aloy, vam demanar-li la seva col·laboració. El Miquel va acollir entusiasmat la proposta i amb la seva saviesa artística va il·lustrar una preciosa auca.

Per cert, a l’exposició a més d’aquesta auca n’hi ha una altra referent a la «participació ciutadana» que va promoure Càritas Manresa i que també està signada per ambdós manresans, el Quim i el Miquel. Han passat més de 40 anys i les vinyetes d’aquesta auca continuen vigents.

D’aquells anys recordo que el 1981 (ja fa 43 anys) la Coordinadora de Barris (avui Federació d’AAVV) vam demanar-li el disseny de la portada del programa d’activitats lúdiques i reivindicatives que vam organitzar amb motiu de «la quinzena de barris». L’artista Esparbé sempre predisposat a col·laborar amb tot tipus d’entitats.

D’aquella època també recordo els dissabtes a la tarda quan acompanyava a la meva filla de 5 anys (ara ja en té 48) al seu estudi del carrer Nou a aprendre dibuix i pintura. A casa encara guardem un parell de quadres d’aquell aprenentatge infantil; un d’ells la figura d’un pallasso pintat sobre vidre.

Tot i que el Miquel ha exposat en diversos indrets de l’estat i de l’estranger, jo només he tingut l’oportunitat d’admirar el seu art quan ja fa uns quants anys exposava a les galeries de les llibreries manresanes «Simbol» i «Xipell», avui dissortadament desaparegudes. Sempre m’ha agradat el seu variat estil artístic.

El títol de l’actual exposició és ben eloqüent i encertat: «Miquel Esparbé, artista polièdric, memòria viva de Manresa». Artista polifacètic que excel·leix en diferents estils pictòrics. Només cal veure la mostra del seu llarg recorregut artístic: dibuixos, pintures, cartells, curtmetratges...I també murals tal com recull la imatge fotogràfica del presbiteri del Santuari de la Mare de Déu de Joncadella. Aquest mural em recorda la meva època d’estudiant a Vic, ja que de tant en tant anava a la catedral per observar i gaudir les pintures de l’artista Josep M. Sert. Un gran mestre de la gamma cromàtica daurada amb els seus tocs de carmí. L’Esparbé també té quadres amb aquesta tècnica. Uns quadres on palesa ser un alumne avantatjat del mestre Sert.

Personalment, l’he tractat poc al Miquel, però quan ens creuem pel carrer sempre ens saludem. A la vellesa preserva una fesomia jovenívola, amb aquella generosa cabellera un xic esvalotada però sempre ben pentinada, aquella benèvola cara, i aquell somriure de trapella. En plena vellesa desitjar-li que per molts anys pugui continuar creixent com a genial artista i com a persona bondadosa que és.