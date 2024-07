Política significa poder. La política és l’art, la tècnica, la ciència, la pràctica, diguem-ne com vulguem, d’aconseguir i mantenir el poder, que és la capacitat de fer que els altres es comportin com nosaltres volem, sigui per convicció, per coacció o per una més o menys sàvia combinació de les dues (segons Maquiavel, posats a triar, al príncep li convé més ser temut que estimat, però llavors no se celebraven eleccions cada dos per tres). Els Estats moderns són grans i complexos, ocupen un espai creixent de la societat, i la política s’expandeix en correspondència. A un gran aparell del poder li corresponen grans aparells per conquerir-lo, i aquests, al seu torn, demanen dedicacions absolutes de cada vegada més gent. Les colles de «partidaris» d’aquest o aquell candidat a un càrrec, que hi dedicaven estones compatibles amb l’atenció dels seus negocis, han donat pas a estructures professionals ocupades sovint per persones que no han fet cap altra cosa en la seva vida. En les societats democràtiques de l’estil de la nostra, dedicar-se a la política és una opció legítima que pot respondre a motivacions ben diferents: escriure la història, salvar la nació, sadollar la fam de justícia, servir la comunitat, triomfar a la vida, provar alguna cosa nova, tastar l’eròtica del poder... i combinacions de totes elles en diferents proporcions. Però fins i tot quan els motius són d’una aclaparadora generositat, el trànsit per l’interior de les estructures és un camí de temptacions que no tothom resisteix amb la mateixa enteresa. Estem parlant, recordem-ho, de lluita pel poder, i en aquest territori impera la llei del tot s’hi val. Bones intencions contaminades. En l’extrem, manar per servir, matar per manar. El costat fosc té una gran capacitat d’abduir l’esperit dels que s’hi apunten i en fan el centre de les seves existències. El cas dels cartells fastigosos sobre els germans Maragall, i les reaccions dels assenyalats i del partit, són el penúltim exemple.