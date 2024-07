Maragall també se’n va d’ERC

Va marxar del PSC perquè no reconeixia el partit en què ell i el seu germà Pasqual havien militat durant molts anys. Les dues ànimes del socialisme català, la catalanista i la federalista, s’havien dissolt en una de sola que sintonitzava amb els criteris del PSOE. Ernest Maragall va decidir anar-se’n i crear un nou partit, Nova Esquerra Catalana. Després, va ser militant de Moviment d’Esquerres (MES) i, finalment, es va afiliar a ERC. Ara ha decidit marxar d’ERC perquè no ha suportat el paperot que el seu partit ha fet en el cas dels cartells sobre l’Alzheimer que es van publicar durant la darrera campanya de les municipals.

Als seus 81 anys, Ernest Maragall n’ha vist de tots colors en el món de la política i ha hagut de fer front a situacions desagradables, com quan, havent guanyat les eleccions municipals a l’Ajuntament de Barcelona, va veure com un acord antinatural entre els Comuns d’Ada Colau, els socialistes de Jaume Collboni i Barcelona pel Canvi de Manuel Valls li arrabassaven l’alcaldia. També va veure com l’any passat l’acord que tenia per compartir govern amb Junts i fer alcalde Xavier Trias se n’anava en orris per un altre pacte antinatural, en aquesta ocasió entre el PSC de Jaume Collboni, els Comuns d’Ada Colau i el PP de Daniel Cirera.

El que no comptava Ernest Maragall era que el seu propi partit, ERC, amb una campanya de contrast, se servís de la malaltia del seu germà per fer veure que des d’altres partits intentaven perjudicar-lo i així millorar la seva posició de cara a les eleccions. Evidentment, quan ho va saber es va disgustar molt, com és natural, però davant les disculpes dels responsables de comunicació, va decidir retirar la denúncia que havia presentat. Ara bé, la gestió que posteriorment ha fet ERC per determinar la responsabilitat d’aquella campanya ha superat la paciència de Maragall que, finalment, marxa avergonyit del seu propi partit.