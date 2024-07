Montserrat tindrà la seva medalla

El Parlament es reafirma en la decisió de lliurar la Medalla d’Honor en categoria d’or a l’Abadia de Montserrat. La Mesa ha rebutjat per unanimitat revocar-la, com havia demanat un grup de víctimes d’abusos sexuals. És possible que els homes hagin comès delictes i les víctimes mereixen tot el respecte. És just demanar que la comunitat benedictina pagui amb la condemna que correspongui pels delicte fet i que, en la mesura del possible, es faci una reposició de l’honor de les víctimes. El mateix Parlament, ahir, va admetre que els abusos són «episodis gravíssims», però assenyala que malgrat tot, l’Abadia de Montserrat és «una institució mil·lenària» i els representants polítics consideren que es mereix la medalla que li ha estat atorgada. La Mesa ha afirmat que condemna i reprova tots els abusos de l’Església però ha remarcat que precisament l’Abadia va ser «una de les poques institucions religioses» que es va avenir a participar a la comissió d’investigació sobre la pederàstia a l’Església.

En una roda de premsa al Parlament, les víctimes van acusar la cambra de fer un acte de «violència institucional» i van anunciar una cassolada el dia 10 de setembre durant l’acte de lliurament de la medalla. És difícil no estar a favor de l’acció de les víctimes, però Montserrat ha jugat un paper important en la salvaguarda del país que supera els homes que hi viuen o hi han viscut.