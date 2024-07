El risc de la desinformació

Què hi pot haver pitjor per al món que el canvi climàtic, la ciberinseguretat, la contaminació, la polarització social o bé la concentració de les noves tecnologies en poques mans com passa ara?. Ho endevineu?. Doncs la desinformació. Segons un informe del Fòrum Econòmic Mundial, uns senyors molt preocupats per l’estat del món que cada any es veuen les cares a Davos, a Suïssa, una de les principals amenaces per la humanitat aquest any i el que ve és la desinformació. Insisteixo: el Fòrum Econòmic Mundial convida a les seves trobades els polítics més importants del moment; empresaris dels de debò, que són els qui remenen les cireres a més a més de milers de milions de dòlars i euros; o gent que es considera que són intel·lectuals. Són senyors que, bàsicament, dirigeixen el món, vetllen per que no s’espatlli més del compte i que tot estigui més o menys en ordre -el seu ordre, és clar- i puguin mantenir el seu estatus. Sense pràcticament adonar-nos, ens diuen què hem de fer, com vestir o fins i tot on comprar. A Amazon, per descomptat. Doncs bé, en aquesta ocasió em disculpareu si dic que estic mig d’acord amb l’informe encomanat per l’organització. La desinformació és un veritable perill. El que no sabria valorar és si és més greu que el canvi climàtic, que causa i causarà veritables catàstrofes humanitàries. Sí que la desinformació, sobretot la interessada, pot causar divisions socials i polítiques, més censura, discòrdia social, un retrocés en els drets humans i la desestabilització del sistema. Per exemple la democràcia. Tal i com l’entenem ara, pot canviar si, posem per cas, Trump guanya les pròximes eleccions als Estats Units. D’entrada ja pregona que és impossible que les perdi, amb la qual cosa ve a dir que, com quatre anys enrere, no acceptarà segons quin resultat i després vindran mal dades com ja va passar amb l’assalt al Capitoli el 2021. El curiós del cas és que fa un any la desinformació no apareixia a la llista dels perills globals. Tot eren riscos ambientals. Les xarxes socials, la intel·ligència artificial i la manca d’escrúpols dels que s’inventen o o escampen informació falsa ens pot dur a la ruïna. O sigui que abans de fer cas o creure el que us diuen sobretot a les xarxes socials, feu l’exercici de rumiar-hi dues vegades, arrufeu el nas, feu servir el sentit comú i feu cas als mitjans de comunicació de tota la vida, els que us mereixin confiança.