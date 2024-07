No torneu, president!

Em fa patir molt. Que el president Puigdemont pugui ser emmanillat, humilitat i engabiat en una presó espanyola em fa esborronar de feredat. Se m’acumula una barreja d’impotència, ràbia, injustícia i consternació només d’imaginar-m’ho. Acabo de llegir l’article La plaça buida de Vic com a metàfora de Marta Rojals a Vilaweb i el subscric de cap a peus. Gran escriptora i gran analista. Si pogués, el seleccionaria sencer, el copiaria i l’enganxaria tal qual en aquest espai que tan amablement em cedeix cada setmana aquest diari. Com que això no pot ser, els en comparteixo un extracte: «Servidora dec ser de les poques que sempre li van entendre la promesa que tornaria si era investit, in-ves-tit, cosa que no va passar mai. Ho trobo un bescanvi raonable, i sempre em sorprenia que algú li hagués entès cap altre compromís de caire més imprudent». Eren les eleccions del 21 de desembre de 2017. I ho va deixar ben clar des del primer dia. M’ha agradat molt llegir-t’ho a dir, Marta, perquè s’ha dit molt poc, per no dir gens. Covard i mentider ha estat els qualificatius més suaus que li han dedicat. I no m’entra el cap aquest to desafiant que aquests dies torna a impregnar algunes converses com volent dir a veure si ara tindrà nassos. Nassos de què? Desafiant euroordres, Marchenes i Llarenes, s’ha fet un tip de voltar per tot Europa explicant qui som i què volem, i ha estat detingut dues vegades, si no m’erro. Em consta que hi ha molta gent que s’estima el president Puigdemont i que li ha fet costat cada dia d’aquests gairebé set anys d’exili, que li aconsellen que no torni. Un president a l’exili té una càrrega simbòlica tan gran...! «Soc el president i vaig de viatge a Bèlgica amb tota llibertat. No hi ha cap ordre en contra meva. Surto com una persona lliure. Vaig amb americana i corbata per si, tot i així, em detenen. La imatge que he de donar és la del president de la Generalitat» diu a M’explico el seu primer llibre de memòries referint-se a la seva anada cap a l’exili. Sentit institucional. Sempre tenint molt present el fil roig que ens lliga a la història. Això és una de les coses que més valoro de vós. L’estima i l’immens respecte que mostreu per la institució que presidiu. Em ve a la memòria la vegada que els podrits de Tele 5 van fer una captura de pantalla d’un missatge vostre a en Toni Comín. Eren moments durs. Vós estàveu molt desanimat i decebut. Recordo que vau dir que us sacrificaven, fins i tot, els nostres i que hauríeu de dedicar la resta de la vostra vida a protegir la vostra reputació. No, la vostra reputació, president, està intacta. Tant abans com ara. Sé que vau dir que seríeu aquí pel debat d’investidura i que, segurament, els nostres precs no seran atesos. Però vull que sapigueu que som més d’un, més de dos i més de tres que entendríem perfectament que no travesséssiu la frontera. I no patiu per la vostra credibilitat i honorabilitat. La vostra dignitat en l’exercici de la 130a presidència de la Generalitat ens ha omplert d’orgull. Ens sabíem i ens hem sabut sempre en bones mans. President Puigdemont: cuideu-vos molt, si us plau...