Cada moment té el seu context, però és fàcil arrossegar antics paradigmes per a noves situacions. Europa és avui el 7-25-50. 7% de la població mundial i baixant, 25% del PIB mundial i baixant i 50% de la despesa social del món i pujant. La nostra productivitat no és puntera ni és la millor, l’enfrontament amb Rússia resta, però no suma, els EUA estan una mica més lluny i la Xina i l’Índia, molt més a prop. La pregunta seria, doncs, quan aquesta equació, deixarà de ser sostenible. Amb el benentès que, a més a més, la immigració, que no és només desitjable sinó imparable, agreuja definitivament el descomunal dèficit dotacional en habitatge assequible i ciutadania cohesiva. En urbanisme.

Aleshores, la nostra cultura urbana, en bona part hereva dels feliços 90, no hauria de ser aliena als canvis econòmics i socials i «back to basics» i hauria de començar a valorar seriosament l’aconseguit fins ara per tal que almenys no retrocedeixi i es distribueixi millor. Així, la ciutat educadora i habitable, saludable i sostenible, comunicadora i solidària dels noranta, hauria de trobar-se en la concreció bottom up de les necessitats actuals de la ciutadania.

Millor o pitjor, la salut és un servei universal i l’educació també. Però a Barcelona ciutat hi havia 1.231 persones dormint al carrer el juny de 2022 i a Catalunya n’hi havia 5.571 el 2017. L’any 2016 es van comptabilitzar a Catalunya 58.930 persones en situació d’exclusió residencial mentre el país lidera les necessitats d’habitatge assequible a Espanya. Ens falten 226.000 habitatges per atendre les necessitats de 400.000 famílies en risc d’exclusió perquè dediquen més d’un 30% dels ingressos al pagament de l’habitatge. Alguna cosa greu o molt greu no va bé, alguna prioritat està equivocada.

Sembla que això seria resoluble si es reflectís als pressupostos públics. Amb 6.100 milions d’euros a l’any solucionarien el problema en una dècada. Però no ho farem. Encara. Tanmateix, alguna cosa es mou a Brussel·les: hem passat dels discursos excel·lents i recomanacions il·lustres a disposar d’un Comissionat. Alguna cosa es mou i més que es mourà.

Assumint un risc per a la democràcia, els estats europeus varen socialitzar la salut i l’educació, però han deixat al lliure mercat l’habitabilitat i la comunicació. Ara Europa ha deixat de ser rica, però concentra la meitat de la despesa social del planeta i encara ha d’acollir la immigració de països tercers que estan molt pitjor que nosaltres.

«Back to basics», caldria evitar que la cultura urbanística heretada es percebi com un antipàtic luxe estètic per a rics. Felipe Colavides, l’admirable arquitecte madrileny creador de l’Institut per a la Cooperació en Habitabilitat Bàsica a l’Escola d’Arquitectura de Madrid, ofereix una reflexió impressionant, una visió de l’habitabilitat planetària que hauria d’ajudar-nos a incorporar aquesta dimensió bàsica al nostre urbanisme, habitatge assequible i sensellarisme inclosos.

Com diem sovint, si l’habitabilitat és el problema, l’arquitectura n’és la solució. Però hauríem de reconèixer que alguna cosa greu o molt greu no estem fent prou bé, que alguna prioritat està equivocada, que massa festivals ja resulten ofensius i que José María Valverde tenia raó. Deia Confuci: «Els antics parlaven poc. Tenien por que els seus fets no estiguessin a l’alçada de les seves paraules».