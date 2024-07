En la batussa absurda es tiren el país pel cap

Va ser el guionista Agnus MacPhail qui va introduir a la indústria del cinema l’expressió MaxGuffin, però es va popularitzar de la ma del director Alfred Hitchcock. Sembla el motor de l’argument, però en realitat es pot canviar per qualsevol altre sense alterar la trama. Segons Hitchcock, «a les històries de lladres sempre és un collaret i a les històries d’espies són uns documents». A la llarga entrevista amb François Truffaut, el director britànic explica aquest acudit: «van dos homes en un tren i un d’ells li diu a l’altre «Què és aquest paquet que hi ha al maleter damunt del seu cap? L’altre contesta: «Ah, això és un MacGuffin». El primer insisteix: «¿Què és un MacGuffin?», i el seu company de viatge li respon: «Un MacGuffin és un aparell per caçar lleons a Escòcia». «Però si a Escòcia no hi ha lleons», li respon el primer home. «Llavors això no és un MacGuffin», li respon l’altre». Tant se val el que sigui, l’important és que hagi motivat la conversa. Un exemple de manual és el de Perseguit per la mort, on el pobre Cary Grant les passa de tots colors, inclosa una fumigació en avioneta, per culpa d’un microfilm dins d’una escultura, que també podria ser un diamant dins una pilota de golf o la fórmula de la Coca-Cola tatuada a la pell d’un hàmster que es revela quan l’afaiten. S’ha apuntat que el primer gran MacGuffin és el Sant Graal, cercat incansablement pels cavallers del rei Artús; Indiana Jones el troba però el torna a perdre, de manera que els guionistes poden enviar més cavallers a buscar-lo. En política també és freqüent l’ús de pretextos per justificar la lluita entre adversaris; es podrien posar d’acord però llavors s’acabaria l’enfrontament, i volen continuar-lo fins la victòria final. El problema és quan el pretext no és una fotesa sinó qüestions tant importants per al país i la gent –eleccions, govern, pressupostos...– com les que es tiren pel cap Junts i Esquerra en la seva batalla insomne.