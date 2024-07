Cerdanya. Vistes intocables

Hi ha una altra Cerdanya que no es veu. Una altra comarca molt diferent de la que mostren els xalets de segona residència de gamma alta, amb piscina, jardí, muralla vegetal perimetral, càmeres de seguretat i vistes intocables. «Vistes intocables» és el nou gran eslògan de les constructores que aixequen dos-cents habitatges a la Cerdanya en un any, una xifra que multiplica per sis la mitjana nacional. És bo recordar-ho. Vistes intocables perquè fins i tot entre els potentats que poden comprar les cases de segona residència de l’afamada vall del Pirineu a mig milió d’euros el sostre, també hi ha classes. Els rics també ploren. Tal com passa a la costa, o passava perquè alguns trams de la costa ha tingut el privilegi de ser mereixedora d’una moratòria de la construcció, els promotors d’habitatges primer venen els habitatges nous que són enfilats als solars. Una vegada venuts i fets, en aquest ordre, venen i fan la promoció del davant, la que tapa la panoràmica de la vall de la promoció anterior. Segurament els compradors ja s’ho esperaven o sabien , però com que del que es tracta d’invertir, en cap cas baixaran de preu. En cavi les promocions de «vistes intocables» ja són d’una altra categoria social. Des dels seus menjadors sempre es podrà veure a través del finestral de grans dimensions al costat de la llar de foc la Cerdanya de la plana verge, la de la Cerdanya trinxada per la construcció els queda al darrere, allà on van construir la promoció de cases amb «vistes tocables». Però encara hi ha una altra Cerdanya per la qual les vistes no són més que l’escenari quotidià de la seva vida de treball i mirar d’arribar a final de mes. És una Cerdanya de gent que salta de nit la tanca dels centres comercials per agafar els productes llençats per una caducitat propera. És la Cerdanya del boca-orella que organitza mercats d’intercanvi de roba, mobles o el que sigui. És la Cerdanya que es mobilitza a la frontera en cada acció de protesta. És la Cerdanya de la pagesia que no s’ha venut les terres en un acte heroic, que també n’hi ha. És la Cerdanya del 23% de procedència d’altres països del padró de Puigcerdà, que viu en pisos del nucli antic o els barris humils. La Cerdanya dels joves que no poden pagar els lloguers per sobre dels mil euros al mes i han de marxar a altres comarques. Per aquests, les vistes de la Cerdanya seran sempre intocables perquè en són un record.