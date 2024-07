Ensenyament, un sector desorientat

És cert que els darrers anys s’han destinant més recursos que mai al sistema d’ensenyament públic. Però igual de cert és que aquest increment pressupostari no ha donat els resultats desitjats si fem cas a les proves PISA. És inadmissible que un jove tingui dificultats de comprensió lectora quan acaba l’ESO . Què falla?. Possiblement tot allò que no se soluciona només amb diners com creure’s de debò que el sistema públic d’ensenyament és pal de paller. El model necessita d’un consens a tos nivells que garanteixi un bon funcionament, i de qualitat, a mitjà i llarg termini. Això ha de començar per la formació dels docents; perquè la professió tingui el prestigi que es mereix; per posar els alumnes al centre de tot i no considerar-los un col·lectiu homogeni sinó divers en tots els sentits, també pel que fa a les seves capacitats; i per fer veure a la societat i, en definitiva, a famílies i alumnes, que no són clients a qui s’ha de satisfer sinó usuaris d’un bé comú per al bé de tothom. En aquest context dos professors de Manresa, Florenci Vallès i Lídia Ribas, s’han proposat remoure consciències i sacsejar el sistema amb un manifest que reivindica la cultura de l’esforç i que no demonitza el fet de suspendre. Més enllà d’estar-hi d’acord o no, és important que hi hagi debat sobre un tema gens fàcil, però cabdal, i ara massa desorientat.