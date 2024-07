Quant temps passa per un canvi de color

Pere Aragonès viu les seves últimes setmanes, o mesos, com a president de la Generalitat plenament, tant des de l’acció de govern com des de la representativitat institucional o la negociació, per exemple ahir amb el president de l’Estat espanyol, Pedro Sánchez. Em diu el cor que gairebé sense voler-ho. Va convocar eleccions amb el lideratge debilitat, segons s’ha pogut constatar després del pas per les urnes. A ERC hi ha molts militants (i dirigents) que encara no entenen el perquè d’aquesta cita amb les paperetes. Però ens va fer anar a votar, alguns ho vam fer, molts es van quedar a casa (entre aquests força republicans) i la desfeta va ser total. Mal resultat i pitjor reacció. Els republicans, que feia temps que havien evitat les habituals lluites caïnites, han digerit aquesta nova derrota exposant públicament la part més miserable de la política i les estratègies més llefiscoses per guanyar un vot. Han tornat a fer pública la divisió. Ni Marta Rovira, ni Oriol Junqueras, ni menys encara, Pere Aragonès (que és del pocs que de moment se salva de la foguera republicana) poden refer la trinxada que hi ha.

Però deia que Aragonès viu aquestes darreres fuetades del govern plenament, perquè immediatament després de conèixer la derrota va carregar la caldera del seu executiu i amb la màquina a tot gas, els consellers no paren d’aprovar projectes i de prendre compromisos que difícilment podran executar. A Aragonès, a més a més, se’l veu més que mai en actes de representació institucional i d’altres en què la part de representativitat entenc que es barreja amb el gust personal per la cultura (se l’ha vist al concert de Sílvia Pérez Cruz i als 50 anys de Dagoll Dagom, al Grec, acompanyat de la seva parella, i gaudint de sengles espectacles).

El foc tot ho crema, però en aquest país sabem que després del negre ve el verd altra vegada. En política, el problema és saber quan temps passa en el canvi d’un color a l’altre.