Cal un cop de pèndol al sistema educatiu?

De vegades la història fa pensar en el pèndol d’un rellotge que fa una gran oscil·lació per aconseguir un avenç mil·limètric a la busca dels segons. Al cap de vint-i-quatre hores ha anat i tornat quaranta-tres mil vegades i ha recorregut quilòmetres sense moure’s de lloc, però l’esfera ha marcat el pas de tot un dia. L’important és que cada oscil·lació ens deixi uns quants grams de progrés. Ahir aquest diari divulgava la iniciativa de dos professors bagencs que han llançat un manifest per la millora del sistema educatiu. Ella, Lídia Ribas, és de lletres, tant de lletres com pot ser-ho qui dona classes de llatí i grec clàssic, de manera que llegeix Homer i Virgili en versió original. Ell, Florenci Vallès, és de ciències, tant de ciències com pot ser-ho qui s’especialitza en ensenyar biologia i geologia, i sap si l’argument de Parc Juràssic és versemblant. Estan d’acord en una idea: «recuperar el que funcionava perquè el conjunt de l’actual sistema no ho fa». Cop de pèndol? Com a mínim, cop de timó. El document, que acumula milers de signatures, és extens (catorze pàgines) i detallat, i seria una mala idea simplificar-lo, però en destaquen dues reflexions: s’ha d’acabar això de regalar aprovats perquè els alumnes no estiguin tristos (i els pares no protestin) i els ensenyants s’han de dedicar a ensenyar i no a omplir paperassa i acumular reunions. Dos accents: cultura de l’esforç i disciplina, uns aprenentatges –diuen– indispensables quan s’enfrontin a un món competitiu i ple de normes. Em ve al cap que el prestigiós cardiòleg Valentí Fuster, en ser preguntat per la principal diferència entre Catalunya i els Estats Units, va esmentar «l’ètica del treball», que allà és una mena de religió i aquí una mena d’heretgia. Però també em ve al cap el meu llunyà batxillerat de disciplina i exigència, quan hi havia qui treia excel·lents sense despentinar-se i qui suava per l’aprovat pelat. La natura i la societat no són ni justes ni igualitàries.