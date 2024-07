Cal més aigua per al bany públic?

Manresa fa molts anys que té plantejat el debat entre mantenir la situació actual de les piscines, encaixonades urbanísticament, o fer una inversió important per dotar la ciutat d’un altre espai d’aigua. S’ha parlat de diverses possibilitats en els decurs dels anys, que si piscines a la zona del Congost on ja hi ha una zona esportiva pluridisciplinària o si fer-ne al parc de l’Agulla, on l’oferta actual és més de tipus lúdic. I la idea de fons és que els pobles de l’entorn de Manresa tenen ofertes de piscina d’estiu que milloren (segons algunes opinions) les pròpies possibilitats de bany de la capital del Bages. En qualsevol cas, en alguns moments segur que han fet de complement, tot i que caldria veure si la xifra de manresans usuaris de les piscines municipals d’altres poblacions es tan gran com explica aquest murmuri permanent de qui comenta que a Manresa li falten piscines i gespa per prendre el sol.

El debat sobre la necessitat de tenir piscina es pot fer ara, quan les darreres pluges han tret pressió a l’escassetat d’aigua generalitzada al país.

El govern de la ciutat, a petició de grups com Fem i Junts, s’ha compromès a estudiar tant si la necessitat comentada és real com en quins espais s’hi podrien construir noves piscines. Aquest serà un tema de debat permanent fins que no s’hagi pres una decisió, que no serà per als propers dies. Ara quedarà en estudi.