Comissions

Aviat farà un mes que vam cloure la Universitat Catalana d’Estiu, celebrada a Manresa amb el títol «La demografia que ens espera». En aquesta edició vam tractar el tema de la immigració des d’una perspectiva de tres-cents seixanta graus. Es va abordar el tema des d’una òptica acadèmica, documentada i seriosa, amb la participació de jutges, policies, economistes, periodistes i persones del teixit social, associatiu i productiu. Va ser una UCE valenta i treballada a foc lent per fer-la interessant i, sobretot, efectiva, oferint un contingut d’alt nivell.

D’aquest cicle, en vaig extreure tres principals aprenentatges. En primer lloc, es va evidenciar el gran canvi que estan experimentant les nostres ciutats. Aquest augment poblacional sovint genera tensions en alguns serveis bàsics com l’educació i la sanitat, a més de disrupcions en mercats com el de l’habitatge. En segon lloc, van aparèixer una sèrie de deficiències legislatives que ens aboquen a la situació actual. És un tema certament complex, amb moltes dependències d’altres institucions. Finalment, vaig confirmar les meves sospites sobre la política, que sovint atrau aquells que només pensen en el curt termini, permetent grans titulars amb poc esforç, però sense aconseguir res per la ciutat. Aquells que tenim ganes d’arremangar-nos i treballar amb la vista posada a l’horitzó, ens trobem amb més dificultats. Els típics, tòpics i clàssics oportunistes no van trigar a aparèixer, i tampoc van dissimular. Com ja deveu intuir, res és casual al consistori manresà. Segurament ni en aquest ni en cap altre, però us parlo d’aquest que és el que a poc a poc vaig coneixent. Aviat vam poder llegir i escoltar les miraculoses solucions d’autèntics gurus, que alimenten el pensament que tot es pot solucionar des d’un ajuntament o que amb una comissió política arreglarem el món. Em sap greu si decebo algú, però ja us aviso d’antuvi que no ho solucionarem només des de Manresa, i menys en un tancar i obrir d’ulls com alguns prometen. Són problemes globals i sovint ens manquen eines.

Ens cal coneixement, transversalitat, rigor i urgència. Necessitem moltes més UCE i cal que les prenguem seriosament. A moltes UCE com la de Manresa hem d’anar per entendre on som i cap a on anem. Aquestes trobades acadèmiques i de debat són fonamentals per formar una opinió informada i crítica, i per poder desenvolupar polítiques públiques que responguin a les necessitats reals de la població. Per tot això, vam votar en contra d’una proposta que no buscava solucionar una situació sobrevinguda, sinó aconseguir titulars i fotos amb un punt de demagògia. No podem permetre que la política es redueixi a gestos buits i promeses fàcils que no aborden els problemes de fons. Seguirem exigint als legisladors que actuïn pensant en la gent i en els municipis. Manresa, com altres ciutats, farà el possible per resoldre les seves dificultats amb determinació i constància sempre que disposem de les eines necessàries. Hem de treballar conjuntament, aprofitant els espais de debat i reflexió com la Universitat Catalana d’Estiu, per construir una societat més cohesionada, justa i pròspera.