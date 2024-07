Diuen que va ser un cop d’Estat

La sala presidida per Manuel Marchena ha decidit presentar una qüestió d’inconstitucionalitat a la llei d’amnistia, perquè considera que pot vulnerar el dret constitucional a la igualtat davant la llei i els principis de seguretat jurídica i prohibició de l’arbitrarietat. En una interlocutòria de 49 pàgines, els magistrats del Suprem no s’estan de criticar l’amnistia que diuen que altera les bases de convivència democràtica i repugna el dret constitucional a la igualtat.

Tampoc s’estalvien cap crítica al Procés que qualifiquen de “faula”, però el que sorprèn més és que el defineixen de cop d’Estat, com el que va passar a Espanya el 23 de febrer de 1981, amb Tejero i tota la milícia que li donava suport, o com el del general Franco el 18 de juliol de 1936, que va degenerar en una guerra civil, o com el del general Pavía, el 3 de gener de 1874, per impedir que Emilio Castelar fos desallotjat democràticament del govern. Això eren cops d’estat i no el Procés independentista que, després de simular una independència exprés, que va durar vuit segons, el govern va acatar la seva destitució, l’aplicació de l’article 155 i que la major part dels seus membres i dels responsables de les entitats civils que havien participat en el referèndum se sotmetessin a l’acció dels tribunals espanyols i uns quants van decidir anar a l’exili. Amb l’afegitó que la seva pròpia policia estava disposada a detenir el president de la Generalitat si les autoritats judicials li ho ordenaven. Segurament els magistrats del Tribunal Suprem estan molt ofesos perquè el poder legislatiu els ha esmenat la plana, però quan parlen d’igualtat davant la llei haurien de preguntar-se per què Sandro Rosell va estar injustament dos anys en presó preventiva per decisió de Carmen Lamela, una de les magistrades que ha signat la interlocutòria, i per què la justícia espanyola ha estat tan renuent en jutjar els excessos policials comesos durant el referèndum de l’1-O.