La fiscal contra el criminal

Després del debat electoral de juny entre Biden i Trump es van encendre totes les alarmes a les seus del partit demòcrata americà. L’anterior presidenta de la Cambra de Representants Nancy Pelosi i l’antic president Barack Obama encapçalaren les veus de qui demanaven un canvi al capdavant de la candidatura demòcrata. Biden resistí, fins i tot va donar entrevistes televisades en hores de màxima audiència, però no semblava que remuntés. Poc després arribà l’atemptat contra Trump que li va donar una aurèola d’invencible, a partir d’aquí les peticions de renúncia van ser massives. Per fi diumenge Biden va fer el pas al costat.

El que és el gran guru del partit demòcrata, i pel que diuen un endeví dels resultats, havia escrit la setmana passada que l’única oportunitat que tenia el partit demòcrata per guanyar les eleccions era la renúncia a la presidència de Biden i nomenar a Harris presidenta. Biden no ha arribat a tant, però sí que va donar tot el seu suport a Harris. En menys de set hores el partit havia recaptat més de 50 milions i en menys de trenta-dues Harris tenia més de la meitat dels avals dels assistents a la convenció demòcrata. Si algú dins el partit tenia esperances d’un procés exprés de primàries, no sembla que tingui cap possibilitat.

Pot Kamala Harris guanyar a Trump? No ho té fàcil, els estudis demoscòpics als Estats clau no els són favorables, però té camp per créixer. Per primera vegada els electors registrats com independents superen el 50% (per poder votar als EUA s’ha de registrar prèviament) Això vol dir que electors republicans no volen votar a Trump, però Biden no els feia el pes i que electors demòcrates no tenien clar de votar a Biden. Harris aquí té una bossa immensa on treballar i ella, element nou a la campanya té moltes possibilitats d’entrar en aquest camp, si és capaç de fer-ho com un ganivet a la mantega, tindrà un coixí sòlid.

Tot i no ser afroamericana, atès que les seves arrels són asiàtiques, sí que pot arrossegar molt vot en aquest segment igual que en el segment llatí, sobretot en el segment de les dones. Les dones afroamericanes fa quatre anys es van atribuir la victòria de Biden. Com sempre la victòria té molts pares, però en aquest cas, sí que és cert, que va ser el col·lectiu on hi va haver més diferència i una alta participació.

La campanya als EUA dura deu mesos, a la resta del món com a molt deu setmanes, la veritat és que on comença a decidir-se tot és a partir del mes de setembre allí és on veurem les possibilitats reals. Sembla que Trump ja intenta posar pegues al debat que s’hauria de fer aquest mes, o com ja han anunciat alguns, potser el debat més decisiu des del de Nixon-Kennedy. La fiscal contra el criminal que ja diuen alguns mitjans. El fet és que ella en el seu primer discurs des de Delaware, va dir que al llarg de la seva carrera com a fiscal general de Califòrnia ja s’havia enfrontat a molts delinqüents i, per tant, coneixia molt bé a Trump.

Veurem la campanya, però tot augura que serà interessant.