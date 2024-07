Manresans amb ànima

La setmana passada van tenir lloc a Manresa dos fets singulars que ens ajuden a recordar i a comprendre com, gràcies a persones que han posat ànima en les seves empreses, la nostra ciutat i el nostre país s’han anat configurant i han arribat allà on som. I, quan parlo d’empreses, no em refereixo només a organitzacions econòmiques amb finalitat comercial –que també– sinó a l’actitud, la iniciativa i els projectes que aquests empresaris han llegat a la comunitat. El ple de l’Ajuntament aprovava per unanimitat la concessió de la medalla de la ciutat al mèrit cívic a Sebastià Catllà i Calvet en reconeixement de la seva trajectòria personal i professional. I, d’altra banda, s’inaugurava l’escultura rèplica del mític cotxe manresà PTV, que les famílies Perramon, Tachó i Vila van idear i fabricar a Manresa amb la intenció de fer un vehicle per a aquells que no tenien prou recursos. Els dos actes tenen un caire protocol·lari i honorífic, però no per això haurien de tenir menys transcendència. Són persones amb gran predisposició, abnegació i compromís l’exemple dels quals hauria de ser considerat i explicat per tal que arribin a com més gent millor. Els Catllà, Perramon, Tachó i Vila han tirat endavant, amb el seu esforç i perseverança, projectes d’èxit que han influït molt positivament en la nostra ciutat. Vivim un moment on els valors fonamentals del treball, l’esforç i el compromís amb la comunitat no estan de moda ni tenen el reconeixement i la promoció que caldria. És important que Manresa els homenatgi i agraeixi la seva tasca per contribuir a fer una ciutat més pròspera, i dinàmica destinant-hi esforç, recursos i temps més enllà del que els tocava dedicar a la seva empresa. No fa massa anys el treball i la perseverança eren considerats elements clau per aconseguir èxit i respecte. Avui dia, sembla que l’èxit ràpid i sense esforç sigui un objectiu vital a assolir quan, en molts casos, el reconeixement i la reputació personal i professional necessiten una dedicació a llarg termini. A mesura que les societats esdevenen més individualistes, el sentit de pertinença i la responsabilitat cap als altres disminueixen considerablement. La recuperació dels valors vinculats a la corresponsabilitat amb la mateixa comunitat són essencials per a construir una societat més justa i cohesionada. Aquest procés requereix la implicació de tots els sectors de la societat, des dels mestres als polítics, formant i liderant, amb la voluntat col·lectiva de revertir les tendències actuals que ens porten a un individualisme aliè als interessos generals. Cadascú mira per ell i espera que tot li sigui donat, sense esforç, sense res a canvi. El capital humà és el recurs més valuós de què pot disposar una societat. Des de la política i els governs l’hem d’homenatjar, aplaudir i confiar-hi perquè «faci empresa», perquè faci projecte de ciutat i de comunitat.