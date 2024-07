París sense russos

Hom pot pensar que les dones són éssers de segona categoria, que als homosexuals se’ls ha d’executar, que els immigrants ens prenen la feina i cal alçar murs per contenir la seva arribada, que el canvi climàtic és una conspiració de l’esquerra i que amb Franco es vivia millor. El pensament és lliure i privat i els problemes no apareixen fins que de la ment les opinions passen al discurs públic. Avui s’inauguren els Jocs Olímpics de París sense esportistes russos ni bielorrússos -n’hi haurà uns pocs admesos previ advertiment d’abstenir-se de tota admiració a la pàtria, l’himne i la bandera- com a càstig per la invasió d’Ucraïna, un acte execrable que ha causat i continua provocant dolor i mort a centenars de milers de persones. Hi ha qui defensa que se’ls ha de deixar participar, en qualitat de neutrals, sempre que reneguin de Putin i la guerra. Un criteri que no s’aplica, per exemple, amb els israelians, o els palestins. O amb els xinesos, fills d’un estat que massacra la població uigur. O amb els turcs que viuen en un país que bombardeja els kurds. O els àrabs, veïns d’una teocràcia que ha fet de Iemen un gran cementiri. O l’Iran i el Myanmar que elimina els ciutadans que protesten i incomoden el poder. La llista podria ser terriblement llarga però el boicot només és per als esportistes de Rússia i Bielorrússia, víctimes per haver nascut en un lloc governat per criminals. La lògica de l’Europa occidental i dels Estats Units s’imposa i castiga els enemics però fa ulls grossos amb els aliats. Hi ha un primer nivell de discussió que és la legitimitat moral de les sancions als ciutadans per allò que fan els seus mandataris. El segon estadi del debat ens porta a la censura del pensament: si ets rus però blasmes Putin, et deixem jugar. Des de quan, les opinions són una exigència per a la pràctica de l’esport? No s’ha de deixar competir a algú que estigui a favor d’atacar Ucraïna? On és la ratlla que separa allò que és correcte pensar i allò que no? S’ha de fer fora l’esportista que vota la ultradreta? I al que va a una manifestació contra la llibertat sexual? I al qui creu que Israel encara fa curt a Gaza? Si les opinions socials i polítiques han de ser un criteri per a l’admissió d’un esportista, que ho sigui per tothom. El problema no és el càstig sinó que sigui hipòcritament selectiu i toleri uns crims mentre en persegueix d’altres. Mentrestant, els de París seran uns Jocs incomplets.