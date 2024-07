Estiu (1) / Xavier Serrano

He tornat al poble on vas néixer. Hi he anat tres cops, els mateixos que tu al llarg de tota la teva vida. No sé si el dia que en vas marxar eres conscient que aquells carrers costeruts, aquell mar, aquell vent que sempre hi bufa, mai més serien casa teva. Potser ho sabies, però ho vas callar. D’allà vau marxar moltes dones. Per necessitat. Jo hi torno per plaer i em genera una certa incomoditat, com vergonya. Tinc el que tu necessitaves. La sort és meva i el mèrit, la valentia, és tota teva. El que jo faig és fàcil. El que vas fer tu era complicat i, per això, t’admiro. No hi ha res més fort que una dona amb un propòsit. Eres una persona sàvia perquè sabies el que calia per atendre les urgències de la vida real. Acompanyar, alimentar, estimar, ajudar els altres.

Ara mateix dec semblar una turista qualsevol però no vull que em vegin així. Jo observo les façanes, trepitjo els carrers, respiro l’aire, camino en silenci, com si el poble fos un temple dedicat a tu. Deuria ser tan diferent, aleshores. Hi ha visitants bronzejats, restaurants i botigues de records on hi deuria haver negocis locals de debò, el forn de pa, la carnisseria, la farmàcia, els queviures. Coses necessàries. I misèria, també. Bona part del que hi ha ara és superflu. Em penso que no t’agradaria. Hi trobaries a faltar ànima i ulls coneguts. Hi passejo com si hagués de topar-me amb alguna cosa que he perdut i que no sé ben bé què és. Un missatge que només pugui desxifrar jo. Un senyal. Em fixo en totes les portes com si haguessis d’aparèixer sobtadament rere una d’elles i t’imagino corrent de petita, rient, amb dues trenes llargues. Sempre et veig amb trenes i no sé si mai en vas dur.

Aquest ja no és el teu poble, iaia, però hi he anat per ensenyar-lo als meus fills, perquè entenguin que som un tros d’una història llarga i que cal apreciar i estimar com a pròpies les vides dels que ens van cuidar i precedir. Hi he estat a gust, tranquil·la, però no sé si hi havia alguna cosa per a mi que no he vist. Si allà hi ha alguna arrel teva, meva, deu ser profunda i si ha crescut no s’ha transformat en un arbre florit. Es deu haver expandit sota terra, fins aquí on vivim els teus descendents. Vaig anar a trobar alguna cosa de tu i t’he trobat en mi. «Tu ets mig d’aquí», em diu una botiguera amb ganes de parlar, i li responc amb un somriure, però jo no me’n sento, d’allà. Crec que ser d’un lloc no és només qüestió d’atzar. És sobretot una decisió, un acte d’amor conscient, i que les persones que no decideixen on volen pertànyer són les que sempre senten que no són al lloc que els toca. A mi no em passa i te’n dono les gràcies.