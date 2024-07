Fa només un parell de mesos, en aquesta columna comentava que un Senyor de Granollers es jubilava. Parlava d’un dels pals de paller de la cuina catalana, en Fermí Puig i Botey.

Vaig parlar només d’una part de la seva trajectòria, la dels restaurants que havia dirigit a Barcelona des de l’època del Majestic, amb el Drolma com a impecable restaurant d’hotel que va fer renéixer a Barcelona aquest concepte després de moltíssims anys.

També recordava el Petit Comitè, on des d’ell, passant pel Nandu Jubany després i ara amb el Carles Gaig sempre s’hi ha menjat de llagrimeta, conservant un fil conductor a través del receptari de la cuina catalana.

Finalment, el darrer local on ha oficiat, el que duia el seu nom al Carrer Balmes, on cada cop que hi havia menjat l’havia trobat capitanejant els fogons.

Era d’aquells cuiners que cuinen, d’aquells que sempre hi són, d’aquells que tasten perquè no passin coses que no toquen.

Aquests dies s’han explicat moltes vivències seves. La mili, la recomenació del fitxatge del Ferran Adrià al Juli Soler, la conversa pendent amb el Santi Santamaria i d’altres anècdotes que han anat sorgint han anat descrivint i explicant aquest gran home.

Faltaven moltes coses més, des dels seus orígens familiars amb les conserves de rovellons i el suc de tòfones melanosporum fins a mil peripècies narrades.

Quan vaig escriure l’altre article vaig trucar a un bon amic seu, el Joan Llenas, per a contrastar una informació. Fotògraf i dissenyador d’una època molt concreta i daurada de la nostra gastronomia. Sobretot del moment on es posaven els fonaments del que acabaria sent la revolució que vam viure amb epicentre a Cala Montjoi. El Joan avui fa d’hostaler a La Cuina de l’Era, al Mas de Sant Iscle.

Però aquest vincle amb el Bages d’aquest gran Senyor de Granollers no va ser l’únic.

A part de recordar-lo esmorzant plats de forquilla tradicionals a casa, el seu germà, l’Àlex, va deixar una gran empremta i una bona llavor quan va ser Director d’Estudis d’Empresa quan el que ara és la UManresa -de la UVIC-UCC- era la FUB -un centre adscrit a la UAB-.

Vaig parlar de la jubilació d’en Fermí. Quan em vaig assabentar de la seva mort, em vaig quedar ben xafat. No en sabia res i l’impacte va ser gros.

De tot el que he vist, llegit i escoltat, em quedo amb una entrevista que li van fer al Canal 33. Traspassa el llindar de la cuina. Parla de com afrontar la vida, d’actituds envers l’ofici, de perseverança cap a una forma d’entendre l’artesà i una manera intensa de viure. Un far per a les generacions que venen.

El Fermí Puig aglutinava varis atributs especials de persones que per algun motiu m’han colpit positivament.

Era didàctic, com el Josep Maria Fius, el nostre professor a l’Escola Rial.

Com a gran orador, sabia estirar el fil fins a l’infinit de manera interessantíssima a partir de qualsevol petita anècdota com el Doctor Jaume Padrós, el President del Col.legi de Metges de Barcelona.

També ha estat un gran defensor de la llengua, sovint emprant mots precisos i recuperant paraules en desús, amb un llenguatge ric que em recordava constantment al Joaquim Maria Puyal.

I finalment, la seva gran dèria pel Barça, amb el Johan Cruyff com a estel a seguir, com a raó de ser.

Tot plegat mesclat en una persona que desprenia bonhomia i que ha fet que els que estimem la cuina el recordarem amb respecte i admiració.